19 декабря 2025 в 12:57

Диетолог предупредила, какие продукты сильнее всего вредят мозгу

Диетолог Медведева: алкоголь и сладости негативно влияют на когнитивные функции

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Спиртные напитки и сладости негативнее всего влияют на когнитивные функции, заявила KP.RU диетолог Зинаида Медведева. По ее словам, избыток продуктов животного происхождения также вреден для работы мозга.

Больше всего мозгу вредят сладкие продукты. Традиционный эффект от шоколадки или банки сладкой газировки — кратковременный прилив энергии, за которым следует упадок сил. За краткой эйфорией приходит сонливость. А также ухудшение памяти, нарушение когнитивных функций, — предупредила Медведева.

Она уточнила, что жирное мясо и сливочное масло за счет обилия насыщенных жиров нарушают работу нервной системы. Алкоголь, в свою очередь, сужает сосуды и уменьшает поступление кислорода в мозг. Это впоследствии чревато повреждениями мозговой коры и мозжечка. Важно ограничивать эти продукты, есть больше овощей и углеводной пищи, богатой калием, магнием, натрием и витамином C.

Ранее диетолог Анастасия Ефимова заявила, что углеводы могут привести к набору веса только при переизбытке общего количества калорий. Она отметила, что количество нутриентов влияет на то, как организм сохраняет энергию.

