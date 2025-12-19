Люди стоят у входа в Гостиный двор, где пройдет прямая линия президента РФ Владимира Путина

Раскрыт топ неожиданных вещей, изъятых у посетителей прямой линии с Путиным У посетителей прямой линии с Путиным изъяли мандарины и квашеную капусту

Сотрудники службы безопасности изымают у посетителей прямой линии с президентом России Владимиром Путиным запрещенные к проносу предметы, в том числе продукты питания, передает корреспондент NEWS.ru. По данным агентства, в частности, у гостей уже успели изъять квашеную капусту, энергетики и мандарины.

Изъятые вещи складывают в специальные контейнеры у рамок металлоискателей. Участники мероприятия смогут забрать их по окончании мероприятия. В перечень запрещенных предметов также входят портативные зарядные устройства, вейпы, любые взрывчатые и огнеопасные вещества, баннеры и флаги, лазерные указки, фонари, а также БПЛА любого типа.

Ранее стало известно, что улицы Варварка и Ильинка в Москве частично перекрыли для движения автомобилей. Они расположены рядом с Гостиным двором, где пройдет прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным.

До этого иностранные корреспонденты, аккредитованные в Москве, поделились темами, которые планируют поднять на предстоящей пресс-конференции с Путиным. В частности, американские журналисты обозначили, что мировую общественность в контексте российской политики волнует урегулирование ситуации на Украине.