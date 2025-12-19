Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 декабря 2025 в 10:37

Раскрыт топ неожиданных вещей, изъятых у посетителей прямой линии с Путиным

У посетителей прямой линии с Путиным изъяли мандарины и квашеную капусту

Люди стоят у входа в Гостиный двор, где пройдет прямая линия президента РФ Владимира Путина Люди стоят у входа в Гостиный двор, где пройдет прямая линия президента РФ Владимира Путина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Сотрудники службы безопасности изымают у посетителей прямой линии с президентом России Владимиром Путиным запрещенные к проносу предметы, в том числе продукты питания, передает корреспондент NEWS.ru. По данным агентства, в частности, у гостей уже успели изъять квашеную капусту, энергетики и мандарины.

Изъятые вещи складывают в специальные контейнеры у рамок металлоискателей. Участники мероприятия смогут забрать их по окончании мероприятия. В перечень запрещенных предметов также входят портативные зарядные устройства, вейпы, любые взрывчатые и огнеопасные вещества, баннеры и флаги, лазерные указки, фонари, а также БПЛА любого типа.

Ранее стало известно, что улицы Варварка и Ильинка в Москве частично перекрыли для движения автомобилей. Они расположены рядом с Гостиным двором, где пройдет прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным.

До этого иностранные корреспонденты, аккредитованные в Москве, поделились темами, которые планируют поднять на предстоящей пресс-конференции с Путиным. В частности, американские журналисты обозначили, что мировую общественность в контексте российской политики волнует урегулирование ситуации на Украине.

Владимир Путин
прямая линия
продукты
запреты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гришино, Купянск, Северск: хорошие и плохие новости фронта СВО 19 декабря
На площадке кол-центра прямой линии с Путиным находится психолог
Инфекционист рассказал, почему нельзя переносить простуду на ногах
«Садятся на социалку, пособия, маткапитал»: депутат Матвеев о мигрантах
Минобороны сообщило о серии ударов по объектам ВПК и инфраструктуры Украины
Российские бойцы освободили четыре села за неделю
Песков заявил о постоянной связи Путина с военными
Ученые обсудили возможность продления жизни до 200 лет
В Госдуме высказались об условиях ЕС по разблокировке активов России
Макрон оценил итоги саммита Евросовета по Украине
На Западе назвали «виновников» в крахе плана по краже активов России
Фон дер Ляйен назвала ключевое условие для разморозки российских активов
Кардиолог перечислила главные причины боли в грудной клетке
Дмитриев вынес неутешительный вердикт европейским лидерам
Монтажник чудом выжил после падения в шахту
Летевший в Шри-Ланку самолет с россиянами экстренно вернулся в город вылета
Как платить за границей в 2026 году: карты, которые работают за рубежом
«Убивать снова и снова»: Мирошник о смерти 238-го ребенка от рук ВСУ
Компания Маска потеряла спутник на орбите
Авторский рецепт салата с креветками и цитрусовым желе
Дальше
Самое популярное
Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами
Общество

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная
Общество

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы
Общество

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.