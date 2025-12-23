Завершились поиски авторов сообщения Путину о жизни «как в XIX веке»

Сообщение российскому президенту Владимиру Путину о «жизни как в XIX веке» пришло не из города Ульяновска, а из поселка Ульяновка Ленинградской области, передает ТАСС. Его авторы хотели привлечь внимание к проблемам с подачей электроэнергии.

Буквально час назад одна из авторов сообщения позвонила в приемную главы Ульяновска Александра Болдакина. Она сообщила, что обращение было от жителей поселка Ульяновка Ленинградской области, но произошла опечатка. Авторы обращения теперь очень переживают, что их вопрос не смогут решить из-за произошедшей ошибки, — сообщили агентству.

Ранее Путин во время большой пресс-конференции и прямой линии обратил внимание на обращение россиян, которые заявили, что живут «как будто в XIX веке». Люди пожаловались на то, что чиновники не слушают главу государства. Путин взял на заметку это сообщение и уточнил, что нужно понять, о чем именно хотели сказать его авторы.

До этого стало известно, что власти города Ульяновска пытаются установить личность человека, который сравнил жизнь с XIX столетием. В сообщении, которое Путин зачитал с экрана, не было указано никаких контактных данных отправителя. В нем были только жалобы на работу «подчиненных президента».