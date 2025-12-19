Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 декабря 2025 в 19:40

Путин ответил на жалобу из Ульяновска, где люди живут «как в XIX веке»

Путин поручил выяснить причины недовольства жителей Ульяновска после жалобы

19 декабря 2025 года. Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы «Итоги года» 19 декабря 2025 года. Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы «Итоги года» Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции и прямой линии в Москве обратил внимание на обращение жителей Ульяновской области, которые заявили, что живут «как будто в XIX веке». Глава государства поручил детально разобраться в ситуации, передает корреспондент NEWS.ru.

В разгар прямой линии в студию поступило СМС из Ульяновска. Оно гласило: «Мы в Ульяновске живем как будто в XIX веке, когда уже ваши подчиненные будут работать и слушать вас и народ».

Надо пометить и понять, о чем речь, — отреагировал глава государства.

Ранее представитель МВД РФ Ирина Волк заявила, что министерство окажет всестороннюю поддержку пенсионерке из Казахстана Людмиле Кондратьевой, которая обратилась к Путину во время большой пресс-конференции и прямой линии в Москве. Женщина переехала в город Кола Мурманской области к дочери в сентябре и решила связать свою жизнь с Россией.

До этого проблему вдовы бойца СВО из Новосибирска решили после обращения к президенту России. Мать двоих детей пожаловалась, что она и ее дети не получили удостоверения, а также пенсию по потере кормильца.

Владимир Путин
Россия
Ульяновск
прямая линия
жалобы
обращения
поручения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме назвали ключевой итог прямой линии Путина
Трем российским горнолыжникам одобрили нейтральный статус
Эпидемиологи нагрянули в пансионат, где умерли постояльцы
Арбитр КХЛ обратился к тренеру «Локомотива» после скандала с матом
Стали известны подробности инцидента на границе с Эстонией
В Раде раскрыли суть обвинений СБУ против «кошелька» Зеленского
В Сети появилось видео «ледяного панциря» в пустыне Саудовской Аравии
«Макрон вновь унижен Путиным»: во Франции заявили о провале лидеров ЕС
Штормовой коллапс парализовал аэропорт Дубая
В СК уточнили число погибших в подмосковном пансионате
«Он слышит людей»: что говорят депутаты и политологи о прямой линии Путина
Рубио раскрыл, из чего исходят США в вопросе урегулирования на Украине
Преступник угнал машину с пятилетней девочкой в салоне
Пьяный водитель сбил сотрудника ДПС и пытался скрыться
Чем заняться в Москве 20–21 декабря: «Музейная неделя», «Щелкунчик» и елки
Кронпринцесса Норвегии нуждается в пересадке легких
Отъезд из Киева, влюбленность в Машкова, трое детей: как живет Ломоносова
Развожаев выступил со срочным заявлением о сбитых в Севастополе целях
Топ неожиданных вопросов Путину, ультиматум Алаудинова: что будет дальше
Ставропольскому вору в законе дали 17 лет за криминальный статус и убийство
Дальше
Самое популярное
Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы
Общество

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы

Новый вкус Нового года: норвежский яблочный торт. Не шарлотка, а уютное чудо из яблок, овсянки и сметаны
Общество

Новый вкус Нового года: норвежский яблочный торт. Не шарлотка, а уютное чудо из яблок, овсянки и сметаны

Доступный салат «Лисичка»: готовим новогодний стол из простых продуктов
Общество

Доступный салат «Лисичка»: готовим новогодний стол из простых продуктов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.