Путин ответил на жалобу из Ульяновска, где люди живут «как в XIX веке»

19 декабря 2025 года. Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы «Итоги года»

Президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции и прямой линии в Москве обратил внимание на обращение жителей Ульяновской области, которые заявили, что живут «как будто в XIX веке». Глава государства поручил детально разобраться в ситуации, передает корреспондент NEWS.ru.

В разгар прямой линии в студию поступило СМС из Ульяновска. Оно гласило: «Мы в Ульяновске живем как будто в XIX веке, когда уже ваши подчиненные будут работать и слушать вас и народ».

Надо пометить и понять, о чем речь, — отреагировал глава государства.

