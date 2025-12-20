В Ульяновске ищут сообщившего Путину о «жизни в XIX веке» мужчину

Местные власти города Ульяновск предпринимают усилия, чтобы установить личность человека, который обратился к президенту России Владимиру Путину с жалобой на условия жизни в регионе. Вопрос горожанина, сравнившего быт ульяновцев с обстоятельствами XIX столетия, прозвучал в эфире традиционной «Прямой линии» с главой государства, пишет РИА Новости.

Официальный представитель городской администрации в беседе с журналистами агентства подтвердил, что поиск автора обращения ведется. В сообщении, которое президент зачитал с экрана, не было указано никаких контактных данных отправителя. В нем были только жалобы на работу «подчиненных президента». Это существенно осложняет процедуру установления личности и выяснения подробностей озвученной проблемы.

В администрации Ульяновска заявили, что им не вполне ясно, какие конкретные аспекты городской жизни имел в виду анонимный автор. Аналогичную позицию заняли и в пресс-службе правительства Ульяновской области.

Автор сообщения устанавливается, пока неясно, что он подразумевал под 19-м веком, — сообщили в администрации.

Там также отметили, что текст обращения носил общий характер и не содержал конкретных указаний на проблемы. Это затрудняет оперативное реагирование на критику.

Ранее представитель МВД РФ Ирина Волк заявила, что министерство окажет всестороннюю поддержку пенсионерке из Казахстана Людмиле Кондратьевой, которая обратилась к Путину во время большой пресс-конференции и прямой линии в Москве. Женщина переехала в город Кола Мурманской области к дочери в сентябре и решила связать свою жизнь с Россией.