Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 декабря 2025 в 23:40

Иностранные журналисты озвучили пул вопросов для Путина

Журналисты NBC и CNN заявили, что хотели бы спросить Путина о Трампе и Украине

Владимир Путин во время программы «Итоги года с Владимиром Путиным» Владимир Путин во время программы «Итоги года с Владимиром Путиным» Фото: kremlin.ru/Сергей Савостьянов, ТАСС
Иностранные корреспонденты, аккредитованные в Москве, поделились темами, которые планируют поднять на предстоящей пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным. В эфире «Первого канала» американские журналисты обозначили, что мировую общественность в контексте российской политики волнует урегулирование ситуации на Украине.

Как отметил Кир Симмонс, корреспондент телеканала NBC, главными темами для обсуждения станут украинский кризис и характер отношений между лидерами России и США. Его коллега из CNN Фредерик Плейтген заявил, что намерен задать вопрос о конкретных требованиях Москвы в рамках мирного процесса.

У нас еще есть время подготовиться и подумать, о чем спросить, а вопросов много. Будет ли мирное соглашение по Украине — это, конечно, очень важно. Еще один вопрос, не менее важный, — об отношениях между президентом Путиным и президентом США Дональдом Трампом, — сказал Симмонс.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным», совмещающая формат большой пресс-конференции и прямой линии с гражданами, запланирована на 19 декабря. В ходе подготовки к мероприятию для обработки поступающих вопросов вновь используется нейросеть GigaChat, как и в прошлом году. Диалог, как ожидается, затронет наиболее острые внешнеполитические вопросы.

Ранее телеканал «Россия 1» объявил, что ежегодную прямую линию с президентом РФ проведут журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская. Они будут находиться рядом с российским лидером, помогая вести диалог с согражданами.

Владимир Путин
прямая линия
вопросы
журналисты
