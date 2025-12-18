Владимир Путин во время программы «Итоги года с Владимиром Путиным»

Иностранные журналисты озвучили пул вопросов для Путина Журналисты NBC и CNN заявили, что хотели бы спросить Путина о Трампе и Украине

Иностранные корреспонденты, аккредитованные в Москве, поделились темами, которые планируют поднять на предстоящей пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным. В эфире «Первого канала» американские журналисты обозначили, что мировую общественность в контексте российской политики волнует урегулирование ситуации на Украине.

Как отметил Кир Симмонс, корреспондент телеканала NBC, главными темами для обсуждения станут украинский кризис и характер отношений между лидерами России и США. Его коллега из CNN Фредерик Плейтген заявил, что намерен задать вопрос о конкретных требованиях Москвы в рамках мирного процесса.

У нас еще есть время подготовиться и подумать, о чем спросить, а вопросов много. Будет ли мирное соглашение по Украине — это, конечно, очень важно. Еще один вопрос, не менее важный, — об отношениях между президентом Путиным и президентом США Дональдом Трампом, — сказал Симмонс.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным», совмещающая формат большой пресс-конференции и прямой линии с гражданами, запланирована на 19 декабря. В ходе подготовки к мероприятию для обработки поступающих вопросов вновь используется нейросеть GigaChat, как и в прошлом году. Диалог, как ожидается, затронет наиболее острые внешнеполитические вопросы.

Ранее телеканал «Россия 1» объявил, что ежегодную прямую линию с президентом РФ проведут журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская. Они будут находиться рядом с российским лидером, помогая вести диалог с согражданами.