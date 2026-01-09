Самый быстрый зимний десерт без выпечки! «Еловые шишки» за 15 минут

Этот десерт — находка для тех, кто ценит время в праздничной суете. Духовка не понадобится, а вид у «Еловых шишек» такой, будто вы провели на кухне целый день! Хрустящая основа из хлопьев и нежная, карамельная начинка.

Для начала соберите все ингредиенты в одной большой миске. Возьмите 160 граммов глазированных кукурузных хлопьев и 100 граммов грецких орехов, которые нужно предварительно измельчить. Не дробите орехи в пыль, пусть остаются небольшие кусочки.

Теперь добавьте связующий элемент, который придаст десерту вкус «ириски» — это 1 банка (примерно 370–380 граммов) вареного сгущенного молока. Тщательно перемешайте хлопья, орехи и сгущенку, пока вся масса не станет равномерно липкой и густой.

Приступаем к формированию шишек. Возьмите 4 конусообразные рюмки объемом 70–80 миллилитров или небольшие бокалы. Очень важно: смочите их внутри холодной водой! Это поможет легко извлечь десерт. Чайной ложкой аккуратно помещайте полученную массу в каждую рюмку, слегка утрамбовывайте ее, чтобы не осталось пустот.

Отправьте заготовки в холодильник минимум на 3 часа. Этого времени достаточно, чтобы вареная сгущенка охладилась и полностью скрепила хлопья. По истечении этого времени достаньте «шишки». Чтобы аккуратно вынуть десерт, переверните рюмку вниз и осторожно помогите себе тонким ножом, проведя им по краю.

Выложите готовые «шишки» на праздничную тарелку и обильно, через ситечко, посыпьте 2 столовыми ложками сахарной пудры. Она имитирует иней или снег.

Совет: для лучшего вкуса и аромата перед смешиванием добавьте в вареное сгущенное молоко 1/2 чайной ложки молотой корицы.

