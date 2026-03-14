Готовое тесто и корица: булочки к чаю за полчаса — проще не бывает

Возиться с дрожжевым тестом, ждать, пока подойдет, — вариант не для сегодняшнего вечера. Пачка готового слоеного или сдобного теста из магазина и щедрая горсть корицы творят чудеса. Пока закипает чайник, на столе уже будет красоваться тарелка румяных улиток.

Разморозьте 500 г готового слоеного дрожжевого теста. Не раскатывайте его сильно, просто немного пройдитесь скалкой, чтобы получился прямоугольник. В отдельной миске смешайте 100 г сахара и 2 ст. л. молотой корицы. Добавьте 50 г мягкого сливочного масла — вотрите его в сахар с корицей вилкой до состояния крошки.

Распределите эту масляную крошку ровным слоем по всему пласту теста. Плотно сверните тесто в рулет. Острым ножом нарежьте рулет на шайбочки толщиной примерно 3–4 см. Выложите будущие булочки на противень, застеленный пергаментом, на небольшом расстоянии друг от друга. Смажьте сверху взбитым яйцом или просто молоком для румянца. Отправляйте в разогретую до 200 градусов духовку на 15–20 минут. Ориентируйтесь по цвету: как только подрумянятся — готово.

Совет: если хотите глазурь, смешайте полстакана сахарной пудры с парой ложек лимонного сока и полейте этой смесью еще горячие булочки.

