12 марта 2026 в 13:20

Сокровища татарского стола: 10 рецептов выпечки — и в праздник, и в будни

Простые рецепты татарской кухни Простые рецепты татарской кухни Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Татарская кухня — это прежде всего искусство работы с тестом и сочными начинками. Здесь выпечка не просто дополнение к чаю, а полноценное блюдо. В этой подборке мы объединили все: от сытных праздничных пирогов до быстрых лепешек и нежнейшего хвороста.

Мы подготовили для вас подробный гид, который поможет освоить классику татарской кулинарии. Следуйте пропорциям, не жалейте сливочного масла и обязательно попробуйте влить магический бульон в отверстия пирожков!

Зур-бэлиш: большой пирог для всей семьи

Название переводится как «большой пирог», и это действительно полноценное блюдо. В глубокой форме запекают тесто с говядиной, картофелем и луком, добавляя внутрь бульон для сочности.

Тесто замешивают из 500 г муки, 200 мл воды, 100 г сливочного масла, соли и разрыхлителя. Начинку готовят из 500 г говядины, 4 картофелин и 2 луковиц, приправляют зирой и перцем. Выпекают 1,5–2 часа при 160°C, периодически подливая горячий бульон через отверстие в центре.

  • Важно: самый насыщенный вкус получается, если использовать бульон из говяжьих костей.

10 рецептов татарской выпечки 10 рецептов татарской выпечки Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Эчпочмак — знаменитый треугольник с бульоном внутри

Эти румяные пирожки стали символом Татарстана. Их особенность — отверстие сверху, куда во время выпекания вливают бульон.

Тесто готовят на кефире со сливочным маслом. В начинке — мелко нарезанные говядина, картофель и лук в равных пропорциях. Формируют треугольники, оставляя небольшое отверстие. Выпекают около 50 минут при 180°C.

  • Секрет: мясо режут мелкими кубиками, а не прокручивают — так сохраняется сочность.

Дуртмеш — нежный пирог с творогом и изюмом

Это праздничный вариант татарской сладкой выпечки. Дрожжевое тесто выдерживают около часа, затем выкладывают в форму, добавляют начинку из 600 г творога, сахара, яиц и изюма.

Края собирают складками к центру, оставляя середину открытой. Выпекают 45 минут при 180°C и полностью остужают перед подачей.

  • Совет: цедра лимона делает вкус ярче и свежее.

Бэккен с капустой — сытный перекус

Полумесяцы с начинкой из капусты и яиц подойдут и к чаю, и к супу. Капусту предварительно ошпаривают, затем смешивают с вареными яйцами и маслом.

Пирожки формируют косичкой по краю и выпекают 35 минут при 190°C.

  • Подсказка: если капуста жесткая, ее стоит слегка обжарить перед добавлением в начинку.

Татарские пироги: рецепт Татарские пироги: рецепт Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Дучмак — открытые ватрушки с картофелем

В разных регионах их называют по-разному, но суть одна: нежное тесто и щедрая картофельная начинка.

В центр круглой заготовки выкладывают пюре из 700 г картофеля с маслом и яйцом, края защипывают в четырех точках. Выпекают 25–30 минут при 180°C.

  • Дополнение: жареный лук делает вкус интереснее.

Куптермэ — пышные оладьи под крышкой

Эти оладьи отличаются особой текстурой: их жарят под крышкой, создавая эффект пара.

Тесто готовят из яиц, молока, сахара и муки с содой и разрыхлителем. Обжаривают сначала под крышкой 3–4 минуты, затем переворачивают и доводят без крышки.

  • Главное правило: не открывать крышку раньше времени.

Элеш — сочный пирожок с курицей

Блюдо родом из Казани давно стало гастрономической визитной карточкой региона.

Песочное тесто охлаждают, затем формируют порционные пирожки с крупно нарезанным куриным бедром, картофелем и луком. Выпекают 50 минут при 180°C.

  • Для сочности: за 10–15 минут до конца можно добавить внутрь ложку горячего бульона.

Пирожки по-татарски Пирожки по-татарски Фото: Shutterstock/FOTODOM

Вак-бэлиш — маленький, но сытный

Название переводится как «маленький пирог». Начинка — говядина или баранина с картофелем.

Пирожки делают с отверстием в центре, выпекают около 45 минут при 180°C и подливают бульон в конце приготовления.

  • Альтернатива: вместо бульона подойдет горячая вода с маслом и солью.

Кузикмяк — простая лепешка с картофелем

Тонкие пресные лепешки обжаривают на сухой сковороде, затем наполняют картофельным пюре и щедро смазывают маслом.

Это быстрый вариант сытного перекуса, который напоминает домашний фастфуд.

Важно: готовые лепешки держат под крышкой, чтобы они оставались мягкими.

Перемяч — жареный пирожок с мясным соком

Главная особенность — отверстие сверху и способ жарки: сначала отверстием вниз.

Дрожжевое тесто выдерживают 1–1,5 часа. В начинку добавляют немного ледяной воды для сочности. Жарят в раскаленном масле до румяной корочки.

  • Финальный штрих: после переворачивания можно влить в отверстие немного кипящего масла со сковороды.

Посмотрите подборку простых лепешек на нашем сайте: от татарской катламы до турецких гезлеме.

татарские рецепты
кулинария
Татарстан
рецепты
простые рецепты
национальная кухня
рецепт
Анастасия Фомина
А. Фомина
