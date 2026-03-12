Сокровища татарского стола: 10 рецептов выпечки — и в праздник, и в будни

Татарская кухня — это прежде всего искусство работы с тестом и сочными начинками. Здесь выпечка не просто дополнение к чаю, а полноценное блюдо. В этой подборке мы объединили все: от сытных праздничных пирогов до быстрых лепешек и нежнейшего хвороста.
Мы подготовили для вас подробный гид, который поможет освоить классику татарской кулинарии. Следуйте пропорциям, не жалейте сливочного масла и обязательно попробуйте влить магический бульон в отверстия пирожков!
Капустный бэккен — сытные пирожки-полумесяцы с овощной начинкой
Элеш с курицей — классика Казани
Вак-бэлиш — миниатюрная версия мясного пирога для большой компании
Зур-бэлиш: большой пирог для всей семьи
Название переводится как «большой пирог», и это действительно полноценное блюдо. В глубокой форме запекают тесто с говядиной, картофелем и луком, добавляя внутрь бульон для сочности.
Тесто замешивают из 500 г муки, 200 мл воды, 100 г сливочного масла, соли и разрыхлителя. Начинку готовят из 500 г говядины, 4 картофелин и 2 луковиц, приправляют зирой и перцем. Выпекают 1,5–2 часа при 160°C, периодически подливая горячий бульон через отверстие в центре.
Важно: самый насыщенный вкус получается, если использовать бульон из говяжьих костей.
10 рецептов татарской выпечки
Эчпочмак — знаменитый треугольник с бульоном внутри
Эти румяные пирожки стали символом Татарстана. Их особенность — отверстие сверху, куда во время выпекания вливают бульон.
Тесто готовят на кефире со сливочным маслом. В начинке — мелко нарезанные говядина, картофель и лук в равных пропорциях. Формируют треугольники, оставляя небольшое отверстие. Выпекают около 50 минут при 180°C.
Секрет: мясо режут мелкими кубиками, а не прокручивают — так сохраняется сочность.
Дуртмеш — нежный пирог с творогом и изюмом
Это праздничный вариант татарской сладкой выпечки. Дрожжевое тесто выдерживают около часа, затем выкладывают в форму, добавляют начинку из 600 г творога, сахара, яиц и изюма.
Края собирают складками к центру, оставляя середину открытой. Выпекают 45 минут при 180°C и полностью остужают перед подачей.
Совет: цедра лимона делает вкус ярче и свежее.
Бэккен с капустой — сытный перекус
Полумесяцы с начинкой из капусты и яиц подойдут и к чаю, и к супу. Капусту предварительно ошпаривают, затем смешивают с вареными яйцами и маслом.
Пирожки формируют косичкой по краю и выпекают 35 минут при 190°C.
Подсказка: если капуста жесткая, ее стоит слегка обжарить перед добавлением в начинку.
Татарские пироги: рецепт
Дучмак — открытые ватрушки с картофелем
В разных регионах их называют по-разному, но суть одна: нежное тесто и щедрая картофельная начинка.
В центр круглой заготовки выкладывают пюре из 700 г картофеля с маслом и яйцом, края защипывают в четырех точках. Выпекают 25–30 минут при 180°C.
Дополнение: жареный лук делает вкус интереснее.
Куптермэ — пышные оладьи под крышкой
Эти оладьи отличаются особой текстурой: их жарят под крышкой, создавая эффект пара.
Тесто готовят из яиц, молока, сахара и муки с содой и разрыхлителем. Обжаривают сначала под крышкой 3–4 минуты, затем переворачивают и доводят без крышки.
Главное правило: не открывать крышку раньше времени.
Элеш — сочный пирожок с курицей
Блюдо родом из Казани давно стало гастрономической визитной карточкой региона.
Песочное тесто охлаждают, затем формируют порционные пирожки с крупно нарезанным куриным бедром, картофелем и луком. Выпекают 50 минут при 180°C.
Для сочности: за 10–15 минут до конца можно добавить внутрь ложку горячего бульона.
Пирожки по-татарски
Вак-бэлиш — маленький, но сытный
Название переводится как «маленький пирог». Начинка — говядина или баранина с картофелем.
Пирожки делают с отверстием в центре, выпекают около 45 минут при 180°C и подливают бульон в конце приготовления.
Альтернатива: вместо бульона подойдет горячая вода с маслом и солью.
Кузикмяк — простая лепешка с картофелем
Тонкие пресные лепешки обжаривают на сухой сковороде, затем наполняют картофельным пюре и щедро смазывают маслом.
Это быстрый вариант сытного перекуса, который напоминает домашний фастфуд.
Важно: готовые лепешки держат под крышкой, чтобы они оставались мягкими.
Перемяч — жареный пирожок с мясным соком
Главная особенность — отверстие сверху и способ жарки: сначала отверстием вниз.
Дрожжевое тесто выдерживают 1–1,5 часа. В начинку добавляют немного ледяной воды для сочности. Жарят в раскаленном масле до румяной корочки.
Финальный штрих: после переворачивания можно влить в отверстие немного кипящего масла со сковороды.
