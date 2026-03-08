Татарский пирожок с секретом: сочный перемяч — румяный, простой и сочный

В отличие от обычных беляшей, настоящий перемяч узнается по характерному отверстию сверху и особому способу жарки: сначала «лицом» вниз, чтобы мясной сок запечатался внутри, а тесто пропиталось ароматом начинки.

Для идеального дрожжевого теста смешайте 250 мл теплого молока, 1 ст. л. сахара и 7 г сухих дрожжей. Добавьте 1 яйцо, 50 г растопленного сливочного масла и 0,5 ч. л. соли. Постепенно введите около 500 г муки. Тесто должно быть мягким, не перегруженным мукой. Оставьте его в тепле на 1–1,5 часа. Для начинки возьмите 500 г жирного фарша (лучше смесь говядины и баранины или говядины с небольшим количеством жира).

Секрет сочности: добавьте 2 мелко нарезанные луковицы и 3–4 ст. л. ледяной воды или колотого льда. Посолите и щедро поперчите.

Разделите тесто на шарики размером с крупное яйцо, раскатайте в лепешки. В центр положите ложку фарша. Собирайте края теста к центру гармошкой, оставляя в середине небольшое отверстие. В глубокой сковороде разогрейте достаточное количество подсолнечного масла. Осторожно кладите перемячи отверстием вниз в раскаленное масло — это создаст мясную корочку и не даст соку вытечь. Когда низ зарумянится, переверните и жарьте до готовности.

Совет: после того как перевернете перемяч отверстием вверх, можно влить в дырочку по чайной ложке кипящего масла из сковороды — так мясо прожарится еще быстрее и станет нежнее.

Читайте также: домашние эчпочмаки — пошаговый рецепт знаменитых татарских треугольников.