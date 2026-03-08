Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 марта 2026 в 15:40

Татарский пирожок с секретом: сочный перемяч — румяный, простой и сочный

Перемячи по-татарски Перемячи по-татарски Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В отличие от обычных беляшей, настоящий перемяч узнается по характерному отверстию сверху и особому способу жарки: сначала «лицом» вниз, чтобы мясной сок запечатался внутри, а тесто пропиталось ароматом начинки.

Для идеального дрожжевого теста смешайте 250 мл теплого молока, 1 ст. л. сахара и 7 г сухих дрожжей. Добавьте 1 яйцо, 50 г растопленного сливочного масла и 0,5 ч. л. соли. Постепенно введите около 500 г муки. Тесто должно быть мягким, не перегруженным мукой. Оставьте его в тепле на 1–1,5 часа. Для начинки возьмите 500 г жирного фарша (лучше смесь говядины и баранины или говядины с небольшим количеством жира).

  • Секрет сочности: добавьте 2 мелко нарезанные луковицы и 3–4 ст. л. ледяной воды или колотого льда. Посолите и щедро поперчите.

Разделите тесто на шарики размером с крупное яйцо, раскатайте в лепешки. В центр положите ложку фарша. Собирайте края теста к центру гармошкой, оставляя в середине небольшое отверстие. В глубокой сковороде разогрейте достаточное количество подсолнечного масла. Осторожно кладите перемячи отверстием вниз в раскаленное масло — это создаст мясную корочку и не даст соку вытечь. Когда низ зарумянится, переверните и жарьте до готовности.

  • Совет: после того как перевернете перемяч отверстием вверх, можно влить в дырочку по чайной ложке кипящего масла из сковороды — так мясо прожарится еще быстрее и станет нежнее.

Читайте также: домашние эчпочмаки — пошаговый рецепт знаменитых татарских треугольников.

Читайте также
Татарский ответ бургерам: лепешка кузикмяк с картошкой — вкусная и простая
Семья и жизнь
Татарский ответ бургерам: лепешка кузикмяк с картошкой — вкусная и простая
Куриный суп с сырными улитками готовлю вместо надоевшей лапши — домашние всегда просят добавку
Общество
Куриный суп с сырными улитками готовлю вместо надоевшей лапши — домашние всегда просят добавку
Постные беляши с картошкой и зеленью: румяные, пышные и удивительно сытные без мяса
Общество
Постные беляши с картошкой и зеленью: румяные, пышные и удивительно сытные без мяса
Шарттан — чувашское мясное лакомство: всегда съедают до последнего кусочка
Семья и жизнь
Шарттан — чувашское мясное лакомство: всегда съедают до последнего кусочка
Три аэропорта в Татарстане стали работать с ограничениями
Регионы
Три аэропорта в Татарстане стали работать с ограничениями
татарские рецепты
простой рецепт
кулинария
национальная кухня
Татарстан
кухня
рецепты
рецепт
быстрые рецепты
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врачи проиграли борьбу за жизнь девушки после удара глыбы льда по голове
Лерчек приняла неожиданное решение после операции в онкореанимации
Недоступные Patriot и потеря важнейшего союза: новости СВО на вечер 8 марта
Нетаньяху мог атаковать Иран даже в одиночку
Власти Ирана сохранят память о детях, погибших от удара США по школе
Мужчины изнасиловали 90-летнюю женщину до разрыва органов
КСИР пообещал Трампу удар возмездия в ближайшее время
Qatar Airways совершит вывозной рейс из Дохи в Москву 9 марта
Иран попросил Россию помочь в урегулировании конфликта
Раскрыта роль искусственного интеллекта в войне США против Ирана
Школы и сотни домов замерзают в Хабаровске
Удар трехтонной бомбы ВС России привел к гробовой тишине в эфире ВСУ
«Новая фаза»: в Иране заявили о химической войне
Отказ от алкоголя, долги, конфликт с Пугачевой: как живет Стас Михайлов
Песков раскрыл, кому Киев адресовал подрыв «Северного потока»
В ОАЭ ответили на сообщения об атаке на Иран
Рабочий нашел под землей кассеты с записями «Хоббита»
В США сделали мрачный прогноз по войне с Ираном
Политолог назвал важные для Украины шаги на фоне войны на Ближнем Востоке
Россиянка показала свой лучший результат после допуска на Кубок мира
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.