7 лучших рецептов лепешек: от татарской катламы до турецких гезлеме

Ароматные домашние лепешки — универсальная выпечка для любого приема пищи. Мы собрали 7 проверенных рецептов от разных народов мира: воздушные татарские катламы, хрустящие турецкие гезлеме и другие варианты.

Татарская катлама: слоеная лепешка

Пятьсот граммов муки просеиваем в миску, добавляем чайную ложку соли и столько же сахара. Вливаем 250 мл теплого молока и одно яйцо, замешиваем эластичное тесто. Накрываем полотенцем и оставляем на 30 минут. Раскатываем в тонкий пласт толщиной 2–3 мм, смазываем растопленным сливочным маслом (100 г). Сворачиваем рулетом, затем улиткой, снова раскатываем. Обжариваем на сухой сковороде с двух сторон до золотистых пузырьков. Подаем сразу же, смазав сливочным маслом.

Турецкие гезлеме с сыром и шпинатом

Для теста смешиваем 300 г муки, 150 мл теплой воды, столовую ложку оливкового масла и чайную ложку соли. Замешиваем крутое тесто, накрываем на 20 минут. Для начинки: 200 г раскрошенной брынзы, пучок мелко нарезанного шпината, два измельченных зубчика чеснока. Тесто раскатываем в тонкие круги, на одну половину выкладываем начинку, накрываем второй половиной, защипываем края. Обжариваем на сухой сковороде до характерных коричневых пятен.

Индийская паратха с топленым маслом

Двести пятьдесят граммов муки смешиваем с половиной чайной ложки соли, постепенно вливаем 100 мл воды. Замешиваем гладкое тесто, оставляем под влажным полотенцем на 30 минут. Раскатываем в круг, смазываем топленым маслом (2 ст. л.), посыпаем мукой. Сворачиваем конвертом, снова раскатываем. Жарим на сухой сковороде с двух сторон до золотистого цвета, смазываем маслом перед подачей.

Мексиканские кукурузные тортильи

Двести граммов кукурузной муки смешиваем со щепоткой соли, постепенно добавляем 100 мл теплой воды. Замешиваем плотное тесто, формируем шарики размером с грецкий орех. Раскатываем между двумя листами пергамента до толщины 1–2 мм. Обжариваем на сухой раскаленной сковороде по 30–40 секунд с каждой стороны. Подаем сразу с гуакамоле или сальсой.

Быстрая восточная лепешка Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Армянский лаваш на воде

Триста граммов муки смешиваем с чайной ложкой соли, постепенно вливаем 150 мл теплой воды. Замешиваем крутое тесто, вымешиваем 10 минут. Разделяем на 4 части, каждую раскатываем в тончайший пласт. Выпекаем в разогретой до 250 °C духовке 2–3 минуты до появления светлых пятен. Сбрызгиваем водой и накрываем полотенцем для мягкости.

Грузинские шоти пури на дрожжах

В 200 мл теплой воды растворяем чайную ложку дрожжей и сахара, оставляем на 10 минут. Добавляем 400 г муки и чайную ложку соли, замешиваем тесто. Даем подойти 1,5 часа в тепле. Формируем овальные лепешки, делаем несколько проколов вилкой. Выпекаем в духовке при 220 °C 10–12 минут до золотистого цвета.

Русские скородумки на кефире

Двести граммов муки смешиваем с половиной чайной ложки соды и соли. Добавляем 100 мл кефира, замешиваем мягкое тесто. Раскатываем в пласт толщиной 1 см, вырезаем стаканом кружки. Обжариваем на растительном масле с двух сторон до румяной корочки. Подаем горячими с медом или сметаной.

Простая лепешка на сковороде Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Советы для идеальных лепешек

Муку обязательно просеивайте — тесто получится воздушнее.

Раскатывайте от центра к краям для равномерной толщины.

Сковороду предварительно хорошо разогревайте.

Готовые лепешки накрывайте полотенцем — они станут мягче.

Вариации начинок для гезлеме:

с картофелем и луком;

с мясным фаршем и специями;

с творогом и зеленью;

с грибами и сыром.

Какой рецепт попробуете первым? И не забудьте посмотреть подборку лучших пирогов с ягодами и фруктами!