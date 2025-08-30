Большая подборка летних пирогов: со сливами, яблоками, грушами и не только

Летние фрукты и ягоды — это идеальная основа для ароматной и легкой выпечки. Мы собрали для вас большую подборку рецептов, чтобы вы могли испечь самые вкусные пироги с сезонными дарами природы — от классических шарлоток до нежных сливовых пирогов.
Открытый пирог со сливами и крошкой
500 г слив разрезаем пополам, удаляем косточки. Для теста возьмем: 200 г хлебопекарной муки, 100 г холодного масла, 50 г сахарного песка, 1 куриное яйцо. Растираем в крошку, убираем в холодильник на 30 минут. Раскатываем, выкладываем в форму, формируем бортики. Выкладываем сливы срезом вверх. Для крошки: 50 г масла, 50 г муки, 30 г сахара — растираем руками. Посыпаем сливы. Выпекаем 35 минут при 180 °C.
Шарлотка с яблоками и корицей
Три яблока режем дольками. Взбиваем 3 куриных яйца со 150 г сахара до пышности. Добавляем 150 г муки, щепотку корицы. Осторожненько перемешиваем с яблоками. Выливаем в форму, выпекаем 40 минут при 180 °C. Проверяем зубочисткой — должна быть сухой.
Грушевый пирог с творожной основой
200 г творога смешиваем с 1 яйцом и 2 ст. л. сахара. Добавляем 150 г муки, замешиваем тесто. Раскатываем, выкладываем в форму. Три груши режем пластинами, выкладываем сверху. Посыпаем корицей. Выпекаем 30 минут при 175 °C.
Пирог с вишней и шоколадной крошкой
300 г вишни (без косточек) смешиваем с 1 ст. л. сахара. Для теста: 200 г муки, 100 г масла, 80 г сахара, 1 яйцо. Раскатываем, выкладываем в форму. Наполняем вишней. Посыпаем тертым шоколадом (50 г). Выпекаем 35 минут при 180 °C.
Персиковый пирог с миндальным кремом
Три персика режем дольками. Для крема: 100 г миндальной муки, 50 г сахара, 1 яйцо, 50 г масла. Взбиваем, выливаем в форму. Сверху выкладываем персики. Выпекаем 40 минут при 175 °C.
Ягодный пирог с меренгой
200 г любых ягод (малина, смородина, черника). Для теста: 150 г муки, 100 г масла, 50 г сахара. Раскатываем, выкладываем в форму. Наполняем ягодами. Взбиваем 2 белка со 100 г сахара, покрываем ягоды. Выпекаем 30 минут при 160 °C.
Сливовый пирог на кефире
300 г слив режем дольками. Смешиваем 200 мл кефира, 2 яйца, 150 г сахара, 200 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя. Выливаем в форму, сверху выкладываем сливы. Выпекаем 45 минут при 180 °C.
Грушево-шоколадный пирог
Две груши режем кубиками. Растапливаем 100 г черного шоколада. Смешиваем с 2 яйцами, 100 г сахара, 100 г муки. Добавляем груши. Выливаем в форму, выпекаем 40 минут при 175 °C.
Яблочный пирог с овсяной крошкой
Три яблока режем кубиками, тушим 5 минут с 1 ст. л. сахара. Для теста: 100 г овсяных хлопьев, 100 г муки, 100 г масла, 50 г сахара. Растираем в крошку. Половину выкладываем в форму, сверху яблоки, затем оставшуюся крошку. Выпекаем 35 минут при 180 °C.
Быстрый пирог с вареньем
200 г любого варенья смешиваем с 2 яйцами. Добавляем 200 г сметаны, 200 г муки, 1 ч. л. соды. Выливаем в форму, выпекаем 30 минут при 180 °C.
Советы для идеальных пирогов
Фрукты предварительно посыпайте крахмалом — сок не протечет.
Тесто всегда охлаждайте перед выпечкой — оно не осядет.
Используйте форму с антипригарным покрытием.
Подавайте пироги слегка остывшими — так они вкуснее.
Ранее поделились подборкой лучших рецептов шарлоток — посмотрите, если отдаете предпочтение классическим яблочным пирогам.