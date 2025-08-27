День знаний — 2025
27 августа 2025 в 09:15

5 лучших рецептов шарлоток: классическая, на сковороде, пьяная и не только

Классическая шарлотка Классическая шарлотка Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Шарлотка — это идеальный пирог для тех, кто любит быструю и вкусную выпечку. Она всегда получается, а вариаций у нее множество. Мы собрали пять лучших рецептов, которые позволят вам по-новому взглянуть на это простое, но такое любимое блюдо.

Классическая шарлотка

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Быстро, просто и всегда получается. Идеальный рецепт для новичков. Для него советуем взять 5–6 яблок, 4 куриных яйца, 1 стакан хлебопекарной муки и 1 стакан сахарного песка. Первым делом подготовьте яблоки: избавьте их от кожуры, уберите серединку и нарежьте дольками или кубиками. В глубокой емкости взбейте яйца с сахаром до получения пышной светлой пенки. Постепенно и осторожно всыпьте муку, аккуратно перемешивая лопаткой снизу вверх. Выложите яблоки в смазанную форму, залейте тестом и выпекайте при 180 °C около 40 минут. Готовность проверьте зубочисткой — она должна выходить сухой.

Шарлотка на сковороде

Шарлотка на сковороде: простой рецепт Шарлотка на сковороде: простой рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Невероятно быстрая, с карамельной хрустящей корочкой. На случай, когда ждать совсем не хочется и дома нет духовки.

Вам понадобятся 3–4 яблока, 2 яйца, 0,5 стакана муки и 0,5 стакана сахара. Яблоки необходимо нарезать тоненькими дольками. Сковороду слегка смажьте маслом, посыпьте 2–3 ст. л. сахарного песка и положите на нее яблоки. На медленном огне подержите их 5 минут, чтобы они карамелизировались. В это время приготовьте тесто, взбив яйца с оставшимся сахаром и мукой. Вылейте тесто на яблоки, накройте крышкой и готовьте на самом маленьком огне полчаса. Когда верх пирога станет сухим, он готов.

«Пьяная» шарлотка 18+ с коньяком

«Пьяная» шарлотка для взрослых с коньяком «Пьяная» шарлотка для взрослых с коньяком Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ароматная, влажная, с глубоким «взрослым» вкусом шарлотка. Главное, не забывайте, что алкоголь вредит вашему организму!

Возьмите 4 яблока, 4 яйца, 1 стакан муки, 1 стакан сахара и 2 ст. л. коньяка или рома. Яблоки порежьте кубиками и замочите в коньяке на полчаса. Тем временем сделайте тесто: взбейте куриные яйца с сахарными песком и мукой. Яблоки достаньте из коньяка, добавьте в тесто и аккуратно перемешайте. Выложите в форму и выпекайте при 180 °C около 45 минут.

Шарлотка по-французски

Шарлотка по-французски: изысканный рецепт классического пирога Шарлотка по-французски: изысканный рецепт классического пирога Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Изысканная европейская версия с карамелизованными яблоками и хрустящим песочным тестом. Ресторанный уровень дома.

Это более изысканный вариант классического рецепта. Вам понадобятся 5–6 яблок, 4 яйца, 1 стакан сахарного песка, 1 стакан муки, 50 г сливочного масла и 1/3 стакана молока. Яблоки нарежьте тонкими ломтиками и переложите в форму. Взбейте куриные яйца с сахаром, добавьте растопленное сливочное масло, муку и молоко. Залейте яблоки тестом и выпекайте 40–50 минут при 180 °C. Такой пирог получается более влажным и нежным.

Шарлотка с творогом и яблоками

Шарлотка с творогом: рецепт Шарлотка с творогом: рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Невероятно сочная, влажная и нежная текстура. Творог делает пирог более сытным и полезным. Для него возьмите 3 яблока, 250 г творога, 3 яйца, 1 стакан муки и 1 стакан сахара. Творог разотрите с сахаром, добавьте яйца и муку, тщательно перемешайте. Яблоки очистите и нарежьте дольками. В форму выложите сначала половину теста, потом яблоки и накройте оставшимся тестом. Выпекайте при 180 °C около 50 минут.

