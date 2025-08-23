В августе пеку «Заливные яблоки»: много начинки, мало теста! Не шарлотка!

Готовим пирог «Заливные яблоки». Есть волшебный рецепт, который выручает, когда гости уже на пороге, а к чаю нечего подать. Этот пирог с заливными яблоками — не шарлотка, а нечто более нежное и сочное! Его главный секрет — минимальное количество теста и максимум ароматной фруктовой начинки. Пока ваши гости пьют чай, вы успеете приготовить этот шедевр, ведь он готовится буквально за 5 минут, а выпекается пока вы общаетесь!

Возьмите 3-4 крупных яблока, очистите их от кожуры и семян, нарежьте тонкими дольками. Выложите яблоки в форму для запекания, слегка смазанную маслом. Посыпьте фрукты 100-150 граммами сахара — количество регулируйте по своему вкусу. Теперь приготовим заливку: в миске смешайте 150 грамм муки, половину чайной ложки разрыхлителя и треть чайной ложки соли. Добавьте 1 столовую ложку сметаны и 2 яйца. Тщательно перемешайте до однородности — тесто должно получиться как густая сметана. Равномерно залейте яблоки тестом, стараясь покрыть все дольки. Отправьте форму в разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут. Пирог готов, когда тесто зарумянится, а яблоки станут мягкими. Подавайте теплым, присыпав сахарной пудрой!

