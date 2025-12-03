Достаю лаваш и творог — сырники не нужны! Жарю яблочные конвертики: быстрый десерт за 15 минут

Устали от долгой возни с тестом для пирогов, но душа просит теплого яблочного десерта? Эти хрустящие конвертики из лаваша — настоящее спасение! Они готовятся буквально за считаные минуты, но по вкусу и уютной атмосфере не уступают самой пышной шарлотке. Секрет в том, что тонкий лаваш идеально хрустит на сковороде, превращаясь в золотистую оболочку для сочной, ароматной начинки. А яблоки, томленные с корицей и сахаром, внутри становятся нежными, словно карамельное повидло. Это тот самый десерт, который можно приготовить спонтанно, даже если гости уже звонят в дверь — быстро, эффектно и безумно вкусно. Идеально к чаю, кофе или просто как сладкий перекус для детей.

Вам понадобится: 2 больших тонких лаваша, 3–4 средних яблока, 3 ст. л. сахара, 1 ч. л. молотой корицы, 50 г сливочного масла, 1 яйцо для смазки и растительное масло для жарки. Яблоки очистите от кожуры и сердцевины, нарежьте небольшими кубиками. На сковороде растопите 20 г сливочного масла, добавьте яблоки, сахар и корицу. Тушите на среднем огне 5–7 минут, пока яблоки не станут мягкими, а сок не загустеет. Остудите начинку. Лаваш разрежьте на квадраты примерно 15х15 см. На центр каждого квадрата выложите 1,5–2 столовые ложки остывшей начинки. Заверните конвертиком: подверните противоположные края к центру, затем сверните рулетом. Края можно слегка смазать взбитым яйцом для склеивания. Разогрейте сковороду с смесью растительного и оставшегося сливочного масла. Выложите конвертики швом вниз и обжаривайте на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до красивого золотисто-коричневого цвета. Подавайте сразу, пока они хрустящие, посыпав сахарной пудрой или полив медом. По желанию можно добавить в начинку измельченные орехи или изюм.

