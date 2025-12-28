Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 декабря 2025 в 09:35

Яблоки, творог и горстка муки — пеку скандинавские улитки: простая и нежная выпечка к чаю

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Эта выпечка, известная в Скандинавии как kanelbullar или их творческий вариант, воплощает в себе уют северных домов. Она не требует сложных ингредиентов или навыков, но дарит невероятное ощущение тепла и домашнего уюта. Нежные, слегка влажные внутри благодаря творогу, с ароматной яблочно-коричной начинкой, эти рулетики станут любимым лакомством для семейного чаепития в любое время года.

Для теста вам понадобится: 250 г творога, 200 г муки, 100 г сливочного масла, 1 чайная ложка разрыхлителя, щепотка соли. Для начинки: 2 средних яблока, 2 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка молотой корицы.

Размягченное масло разотрите с творогом до однородности. Просейте туда муку с разрыхлителем и солью, быстро замесите мягкое тесто. Заверните его в пленку и уберите в холодильник на 30 минут. Яблоки натрите на крупной терке и смешайте с сахаром и корицей. Охлажденное тесто раскатайте в прямоугольный пласт толщиной около 5 мм. Равномерно распределите яблочную начинку. Плотно сверните пласт в рулет, начиная с длинной стороны. Нарежьте рулет на 12–15 кусочков. Выложите улитки на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут до золотистого цвета. Подавайте слегка остывшими.

Проверено редакцией
Читайте также
Салат «Копчёная красавица» — первым исчезнет с новогоднего стола: продукты простые, но есть фишки
Общество
Салат «Копчёная красавица» — первым исчезнет с новогоднего стола: продукты простые, но есть фишки
Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно
Общество
Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно
К Новому году яйца не фарширую — готовлю классическую шотландскую закуску: всего 30 минут для идеального блюда
Общество
К Новому году яйца не фарширую — готовлю классическую шотландскую закуску: всего 30 минут для идеального блюда
Лимон, мак и легкий заварной крем — собираю торт «Санчо-Панчо». Необыкновенно сочная сказка
Общество
Лимон, мак и легкий заварной крем — собираю торт «Санчо-Панчо». Необыкновенно сочная сказка
Домашний паштет из куриной печени — нежнее, чем в ресторане!
Семья и жизнь
Домашний паштет из куриной печени — нежнее, чем в ресторане!
рецепты
кулинария
выпечка
завтраки
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Измены мужа, смерть сына: как гимнастка Латынина стала величайшей в истории
Парализованную из-за ДТП с 67 авто дорогу снова открыли
Почему не работает WhatsApp 28 декабря: где сбои в РФ, причины блокировки
Самодельный коньяк из водки: ароматный напиток за 3 дня — дешево и вкусно
«Важное событие»: военэксперт об освобождении РФ трех городов в зоне СВО
В США отменили и задержали более 10 тыс. авиарейсов
Ураганный ветер отбросил два самолета прямо в сугроб
Конфликт двух 17-летних подростков закончился убийством одного из них
В МВД раскрыли новую уловку мошенников с «заменой купюр»
Мужчина сделал хозяйке спа-салона «взрывной подарок» и сел в тюрьму
Раскрыта страшная правда про цифровой мусор в интернете
В России раскрыли, чем вызваны разногласия в «коалиции желающих»
Погода в Москве в воскресенье, 28 декабря: скоро ударит 30-градусный мороз?
Мерц и Макрон поссорились из-за Путина
Экс-министра отправили под арест за махинации с землей на 31 млн рублей
В РУСАДА оценили отбытие дисквалификации фигуристкой Валиевой
Электробус столкнулся с автомобилем в самом центре Москвы
«Мир обеспокоен»: в Совфеде высказались о позиции Трампа по Украине
Вырвавшийся из вольера волк обратил в бегство посетителей зоопарка
Сильнейшее за последние годы землетрясение обрушилось на Тайвань
Дальше
Самое популярное
Открыла салат-кольцо, который стал главным хитом прошлого Нового года. «Морская пена»: просто, быстро и бесподобно вкусно
Общество

Открыла салат-кольцо, который стал главным хитом прошлого Нового года. «Морская пена»: просто, быстро и бесподобно вкусно

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако
Общество

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако

Самый вкусный крабовый салат из всех, что пробовала: «Черный жемчуг» с сырной шапкой — новогодняя роскошь на тарелке
Общество

Самый вкусный крабовый салат из всех, что пробовала: «Черный жемчуг» с сырной шапкой — новогодняя роскошь на тарелке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.