Яблоки, творог и горстка муки — пеку скандинавские улитки: простая и нежная выпечка к чаю

Эта выпечка, известная в Скандинавии как kanelbullar или их творческий вариант, воплощает в себе уют северных домов. Она не требует сложных ингредиентов или навыков, но дарит невероятное ощущение тепла и домашнего уюта. Нежные, слегка влажные внутри благодаря творогу, с ароматной яблочно-коричной начинкой, эти рулетики станут любимым лакомством для семейного чаепития в любое время года.

Для теста вам понадобится: 250 г творога, 200 г муки, 100 г сливочного масла, 1 чайная ложка разрыхлителя, щепотка соли. Для начинки: 2 средних яблока, 2 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка молотой корицы.

Размягченное масло разотрите с творогом до однородности. Просейте туда муку с разрыхлителем и солью, быстро замесите мягкое тесто. Заверните его в пленку и уберите в холодильник на 30 минут. Яблоки натрите на крупной терке и смешайте с сахаром и корицей. Охлажденное тесто раскатайте в прямоугольный пласт толщиной около 5 мм. Равномерно распределите яблочную начинку. Плотно сверните пласт в рулет, начиная с длинной стороны. Нарежьте рулет на 12–15 кусочков. Выложите улитки на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут до золотистого цвета. Подавайте слегка остывшими.