28 декабря 2025 в 18:37

Известная певица дала концерт в зоне СВО перед Новым годом

Певица Юта выступила перед военными на Запорожском направлении

Певица Юта Певица Юта Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Заслуженная артистка России Юта дала концерт для военнослужащих штурмовых подразделений 5-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Восток», выполняющих задачи на Запорожском направлении, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. В составе слушателей были и те, кто непосредственно участвовал в освобождении Гуляйполя.

Юта рассказала, что рада находиться в зоне СВО перед Новым годом. По ее мнению, необходимо осознавать, на какой подвиг идут военные ради Родины, и помогать им всем возможным.

Ранее стало известно, что музыкант Сергей Бурштейн выступил более 200 раз с концертами в зоне специальной военной операции. При этом 70-летний исполнитель из Севастополя снова собрался ехать к бойцам вместе со своей гитарой — на ней солдаты оставляют автографы.

До этого более тысячи россиян вышли встречать героев СВО в Башкирии. На перрон Стерлитамака прибыл поезд с ранеными бойцами, направляющимися в госпиталь. Горожане принесли для солдат подарки — продукты питания и теплые вещи. Глава города Эмиль Шаймарданов также приветствовал героев и передал для них выпечку. Всю помощь, которую солдаты не смогли принять из-за медицинских требований и соображений безопасности, отправили в зону СВО.

Юта
певицы
концерты
СВО
