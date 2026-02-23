Резкое похудение, рождение дочки, отказ от Голливуда: как живет Софья Зайка

Актриса Софья Зайка активно снимается в кино и играет в театре. В каких проектах она задействована сейчас, почему не хочет работать в Голливуде?

Чем известна Зайка

Софья Зайка родилась 24 января 1994 года в Новосибирске. Окончила Новосибирский государственный театральный институт.

Зайка снималась в картинах «Фитнес», «Крымский мост. Сделано с любовью!», «Холоп», «Искренне Ваша», «Чебурашка», «Холоп-2», «Как друзья Захара женили», «Поехавшая», «Полупановы», «Финист. Первый богатырь» и других.

Всего в ее фильмографии более 30 работ.

Что известно о личной жизни Зайки

В 2023 году Софья Зайка узаконила отношения со звукорежиссером Михаилом Серебряковым, с которым познакомилась на съемках ленты «Искренне Ваша».

«Мы познакомились во время пандемии коронавируса, в 2020 году. В тот момент у меня параллельно был проект „Фитнес“, четвертый сезон, и меня утвердили в фильм „Искренне Ваша“. Съемки могли не состыковаться по времени, поскольку лента „Искренне Ваша“ снималась в Переславле. Но я держала кулачки и молила агента, чтобы все случилось, поскольку очень хотела сняться в проекте „Искренне Ваша“. И все состоялось. И там на съемках мы познакомились с Мишей. И как-то все быстро так закрутилось. Это было мгновенное чувство», —вспоминала артистка в интервью журналисту Светлане Баласанян.

В июне 2025 года у пары родилась дочь Надежда.

«Я узнала, что буду мамой, на съемках. Съемочный процесс был длительный, три месяца. Беременность была запланированным событием. Ну, конечно, первое — ощущение безусловного счастья, а еще и какой-то страх, потому что это же что-то неизведанное, новое», — делилась Зайка с MK.RU.

Софья Зайка Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Как Зайка смогла похудеть

Ради съемок в сериале «Фитнес» Софья Зайка похудела на 20 кг за три месяца.

«У меня было полгода на похудение, но я скинула вес за три месяца. Я пахала в зале, делала круговые тренировки, много ходила, голодала. Перед тем как худеть, я была у врача. Она расписала мне на пять страниц, чего нельзя есть, и страницу, что можно. Я тогда вышла от нее и заплакала», — вспоминала она.

Однако спустя время Зайка снова набрала вес. По ее словам, сейчас она готова снова похудеть, если это будет необходимо для роли, но уже не будет делать это так резко.

Почему Зайка не хочет сниматься в Голливуде

Софья Зайка заявляла в интервью Светлане Баласанян, что не мечтает о работе и съемках в Голливуде.

«Я слишком пророссийская. Наверное, было бы интересно посмотреть процесс зарождения кино там, но мне гораздо больше хочется, чтобы у нас здесь было круче, чем в Голливуде. Хочу, чтобы голливудские актеры говорили: „Блин, вот охота сняться в России“», — объясняла она.

Чем сейчас занимается Зайка

Софья Зайка продолжает творческую деятельность. Она задействована в спектаклях «Счастье у каждого свое» и «Добрый барин».

Софья Зайка Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

В 2025 году вышли картины «Леша Гоу Он», «Мужу привет», «Мы рожаем!», «Остаться друзьями» и «Притворись моим мужем» с ее участием. Сейчас в прокате идет фильм «Чебурашка-2» с Зайкой. В скором времени также можно будет увидеть ленту «Холоп-3», в котором снялась артистка.

