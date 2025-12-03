Резкое похудение, отказ от Голливуда, рождение дочки: как живет Софья Зайка

Актриса Софья Зайка продолжает творческую деятельность. Что известно о ее личной жизни и новых проектах?

Чем известна Зайка

Софья Зайка родилась 24 января 1994 года в Новосибирске. Окончила Новосибирский государственный театральный институт.

Зайка снималась в картинах «Тайны госпожи Кирсановой», «Фитнес», «Крымский мост. Сделано с любовью!», «Холоп», «Искренне Ваша», «Чебурашка», «Холоп-2», «Как друзья Захара женили», «Полупановы», «Финист. Первый богатырь» и других.

Всего в ее фильмографии более 30 работ.

Что известно о личной жизни Зайки

В 2023 году Софья Зайка вышла замуж за звукорежиссера Михаила Серебрякова, с которым познакомилась на съемках ленты «Искренне Ваша».

«Мы познакомились во время пандемии коронавируса, в 2020 году. В тот момент у меня параллельно был проект „Фитнес“, четвертый сезон, и меня утвердили в фильм „Искренне Ваша“. Съемки могли не состыковаться по времени, поскольку лента „Искренне Ваша“ снималась в Переславле. Но я держала кулачки и молила агента, чтобы все случилось, поскольку очень хотела сняться в проекте „Искренне Ваша“. И все состоялось. И там на съемках мы познакомились с Мишей. И как-то все быстро так закрутилось. Это было мгновенное чувство», — рассказывала актриса в интервью журналисту Светлане Баласанян.

В июне 2025 года у пары родилась дочь Надежда.

Софья Зайка Фото: Социальные сети

«Я узнала, что буду мамой, на съемках. Съемочный процесс был длительный, три месяца. Беременность была запланированном событием. Ну, конечно, первое — ощущение безусловного счастья, а еще и какой-то страх, потому что это же что-то неизведанное, новое», — говорила Зайка с MK.RU.

Как Зайка смогла похудеть

Ради съемок в сериале «Фитнес» Софья Зайка похудела на 20 кг за три месяца.

«У меня было полгода на похудение, но я скинула вес за три месяца. Я пахала в зале, делала круговые тренировки, много ходила, голодала. Перед тем как худеть, я была у врача. Она расписала мне на пять страниц, чего нельзя есть, и страницу, что можно. Я тогда вышла от нее и заплакала», — делилась она.

Однако спустя время артистка снова набрала вес. По словам Зайки, она готова снова похудеть, если это будет необходимо для роли, однако уже не будет делать это так резко.

Софья Зайка Фото: Социальные сети

Что Зайка говорила о работе в Голливуде

Софья Зайка заявляла в интервью Светлане Баласанян, что не мечтает о работе и съемках в Голливуде.

«Я слишком пророссийская. Наверное, было бы интересно посмотреть процесс зарождения кино там, но мне гораздо больше хочется, чтобы у нас здесь было круче, чем в Голливуде. Хочу, чтобы голливудские актеры говорили: „Блин, вот охота сняться в России“», — объясняла актриса.

Чем сейчас занимается Зайка

Софья Зайка продолжает творческую деятельность.

В 2025 году вышла комедия «Притворись моим мужем» с ее участием. В скором временит также можно будет увидеть проекты «Холоп-3» и «Чебурашка-2» с Зайкой.

