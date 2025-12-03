Отъезд из РФ, уход из «Универа», третий брак: как живет Алексей Гаврилов

Актер Алексей Гаврилов прославился благодаря сериалу «Универ». В каких проектах он задействован сейчас, что говорил о спецоперации?

Чем известен Гаврилов

Алексей Гаврилов родился 6 августа 1983 года в Магнитогорске в семье военного. В конце 1994 года переехал в Москву.

Отец хотел, чтобы он тоже стал военным, однако он, видя военную жизнь изнутри, выбрал другой путь и решил стать актером. Поступить в театральный вуз ему удалось только с третьего раза — он учился во ВГИКе в мастерской Алексея Баталова.

Популярность Гаврилову принесла роль Гоши Рудковского в сериале «Универ». Также он снимался в лентах «Любовь моя», «Любовь как любовь», «Путешествие с домашними животными», «Рыжая», «Дело Крапивиных», «Нормальная жизнь», «Домовенок Кузя», «Тень Чикатило» и других.

Всего в его фильмографии на данный момент более 30 работ.

Что известно о личной жизни Гаврилова

Первой женой Алексея Гаврилова была инструктор по йоге Марина Мельникова, вместе с которой он переезжал в Таиланд. В браке родился сын Соломон. В 2020 году супруги развелись, и Гаврилов вернулся в Россию.

Спустя время артист женился на Мари Кирти, которая родила ему сына Рами.

В 2024 году Гаврилов узаконил отношения с членом сборной России по баскетболу, чемпионкой Европы, бронзовым призером ЧМ РФ Катериной Кейру. В том же году у пары родилась дочь Эллая.

«Если говорить про наше взаимодействие с Катериной Кейру, то мы всегда друг друга поддерживаем, в каждом проекте. Я ее вдохновляю, поддерживаю, предлагаю какие-то варианты. Но я не давлю, я могу подсказать, поделиться своими мыслями, некую стратегию определить, но дальше она все решает сама», — делился актер с Пятым каналом.

Алексей Гаврилов Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Почему Гаврилов ушел из «Универа»

Алексей Гаврилов рассказывал в интервью журналисту Светлане Баласанян, что ему пришлось перестать сниматься в сериале «Универ» из-за проблем со здоровьем.

«Я был вегетарианцем, у организма было истощение. Тогда мы с авторами прописали историю о том, что Гоша уйдет в армию, чтобы, если вдруг что, он мог вернуться», — объяснял он.

При этом его герой Гоша Рудковский возвращался в «Универ», а также снимался в спин-оффе сериала «СашаТаня».

Он окончательно покинул проект в 2016 году, так как понял, что перерос своего персонажа. Также, по его словам, ему не были близки ценности, которые пропагандировал его герой.

«Причин ухода из сериала „СашаТаня“ несколько. Во-первых, нечего было играть, у Гоши было мало эпизодов, а у меня уже началась жизнь в Таиланде. Во-вторых, то, что пропагандировал мой герой, мне не было близко. Я интересуюсь геополитикой, у меня много друзей, связанных с околокремлевской деятельностью, а меня ассоциировали с Гошей», — пояснил Гаврилов.

Что Гаврилов говорил об СВО и отъезде из РФ

Алексей Гаврилов в интервью Светлане Баласанян заявил, что поддерживает проведение спецоперации и не понимает коллег, которые осуждают действия российских властей.

«Я не понимаю, как можно быть против действий российских властей. Я слишком хорошо знаю историю, чтобы быть против. У РФ не было другого выхода, кроме как начать спецоперацию», — комментировал актер.

Также Гаврилов говорил, что не собирается уезжать из РФ ни при каких обстоятельствах.

«Я остаюсь в России и люблю ее, это родина моих предков, моя родина. Я останусь со своей страной в любой ситуации», — сказал он NEWS.ru.

Чем сейчас занимается Гаврилов

Алексей Гаврилов продолжает творческую деятельность.

В скором времени можно будет увидеть проекты «В лето сбежим» и «Домовенок Кузя 2» с его участием.

