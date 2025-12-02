Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Переезд в США, рождение дочери, реакция на СВО: как живет Ирина Антоненко

Ирина Антоненко Ирина Антоненко Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Актриса Ирина Антоненко известна как победительница конкурса «Мисс Россия» и ведущая программы «Агент 003». Как сейчас складывается ее карьера, где она живет?

Чем известна Антоненко

Антоненко родилась 1 сентября 1991 года в Магдебурге в Германии, ее отец был военным. Позднее семья переехала в Екатеринбург. Она окончила Уральский финансово-юридический институт. В студенческие годы начала строить карьеру модели, является обладательницей титулов «Мисс Автозвук — 2008», «Мисс Екатеринбург — 2009» и «Мисс Россия — 2010».

В конце нулевых Антоненко переехала в Москву и поступила в ГИТИС. Актриса дебютировала на экране в 2011 году в фильме «Фантом». Затем снималась в лентах «Кинопробы», «Корабль», «Золотая клетка», «Свадьбы не будет», «Сюрприз для любимого», «Друг на продажу», «Магомаев» и других. Всего в ее фильмографии около 30 работ.

Антоненко также работала телеведущей. Вела программы «В теме» и «Агент 003», участвовала в шоу «Танцы со звездами».

Как Ирина Антоненко отреагировала на СВО

Ирина Антоненко после начала спецоперации опубликовала в соцсетях пост, в котором выступила за наступление мира, сообщает уральское издание «Моменты».

«Какой позор! XXI век, мы летаем в космос, люди выросли духовно, наука сделала колоссальный шаг вперед. Но ощущение, что часть людей как были животными, так и хотят ими остаться… Мои родные — на Украине и в России, и мне больно и страшно за всех. Молюсь, чтобы настал мир», — цитирует артистку источник.

При этом на настоящий момент в микроблоге Антоненко соответствующая публикация отсутствует.

Ирина Антоненко Ирина Антоненко Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Где сейчас живет и чем занимается Антоненко

Ирина Антоненко в 2019 году переехала жить в Лос-Анджелес. Она выстраивала карьеру в Голливуде и первое время продолжала сниматься в российском кино. В 2024 году артистка открыла свой бизнес в США — бутик цветов в Лос-Анджелесе.

«Эта идея пришла ко мне год назад. В то время я жила от проекта к проекту, были модельные съемки, иногда кино. Это тяжело психологически, финансово. И я поняла, что мне нужно срочно что-то делать», — поделилась она.

Сейчас актриса продолжает жить в Штатах, ведет блог в соцсетях на английском языке и снимается в эпизодических ролях в кино. В июле 2025 года актриса сообщила о рождении дочери. Антоненко на протяжении всей беременности скрывала новость о том, что ждет ребенка.

«Знакомьтесь, Делайла, наш маленький комочек счастья! Добро пожаловать в мир, милый ангелочек! Стать мамой было величайшим благословением в моей жизни, и ты — причина, по которой я люблю», — написала она в соцсетях.

Отцом ребенка и мужем актрисы является владелец академии тенниса в Лос-Анджелесе Стэн Козин.

Для Антоненко это второй брак. С 2011 по 2014 год актриса была замужем за бизнесменом Вячеславом Федотовым, с которым познакомилась во время съемок программы «Танцы со звездами».

«Мы расстались не потому, что я снималась в кино и он меня приревновал, как часто пишут. Просто я убедилась, что, особенно в России, 90% мужчин гуляют, они перестали ценить семью и отношения. Не знаю, почему мужчины это делают, но я просто поняла, что мне это не нужно, тратить свое время на такого человека бесполезно!» — говорила она.

До отъезда в США Антоненко также некоторое время состояла в отношениях с коллегой Станиславом Бондаренко.

Мария Баранова
М. Баранова
