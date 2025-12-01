Жестокий мороз и холод до –15? Погода в Москве в конце декабря: чего ждать

Конец первого зимнего месяца в Москве обещает быть достаточно холодным, но без экстремально низких температур. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 20 по 31 декабря, ждать ли жестких морозов и холода до –15 градусов?

Какая погода будет в Москве в конце декабря

По предварительным данным метеорологических центров, 20 декабря днем ожидается около –4 градусов, ночью — до –7 градусов. В воскресенье, 21 декабря, похолодает еще на градус. Дневная температура составит –5 градусов, а ночью столбик термометра может опуститься до –8 градусов.

Ближе к середине третьей декады морозы в столичном регионе усилятся. Днем будет около –8 градусов, а ночью — от –8 до –10 градусов. Последние дни перед Новым годом вновь будут морозными. Ожидается, что днем температура составит –6 градусов, а ночью будет около –8 градусов.

Встретить Новый 2026 год москвичам, скорее всего, предстоит при небольшом морозце. Согласно статистическому прогнозу, днем 31 декабря будет около –1 градуса, а ночью температура опустится до –5 градусов.

Также ожидается, что вся последняя декада декабря будет достаточно снежной, что соответствует климатической норме декабря. Небо чаще всего будет покрыто облаками, создавая типичную для середины зимы пасмурную погоду. Атмосферное давление прогнозируется в основном высоким, что характерно для морозных антициклонических периодов.

Таким образом, в Москве в конце декабря жестких морозов и холода до –15 градусов не будет.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в конце декабря

Заключительная декада декабря 2025 года в Санкт-Петербурге ожидается типичной для этого времени года — с преобладанием облачной погоды, слабоотрицательными температурами и высокой вероятностью осадков в виде снега и мокрого снега.

Период с 20 по 25 декабря будет прохладным. Дневные температуры прогнозируются в интервале от -2 до -5 градусов, ночные — от -4 до -8 градусов. Ожидаются периодические, местами умеренные снегопады. Ветер будет юго-западным и западным, что может создавать ощущение более сильного мороза из-за высокой влажности воздуха.

С 26 по 31 декабря возможен приток более мягких воздушных масс с Атлантики. Это может привести к значительному потеплению. Дневные температуры могут подняться до 0 или +1 градуса, ночные — колебаться около -2 градусов. В такие дни осадки, наиболее вероятно, будут выпадать в виде мокрого снега и дождя, возможно образование гололедицы и слякоти на дорогах и тротуарах. Однако ближе к Новому году, к 30 и 31 декабря, возможно новое похолодание до –5 градусов днем, что создаст более классическую зимнюю атмосферу.

