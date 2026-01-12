Атака США на Венесуэлу
Весь ужин в одном блюде: пирог «Капустник» с фаршем и грибами. Сочный, ароматный и невероятно сытный

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В пасмурный осенний вечер или после активного дня нет ничего лучше, чем аромат домашней выпечки, наполняющий весь дом. Пирог «Капустник» — это не просто блюдо, а целый сытный ужин под хрустящей золотистой корочкой. Нежная тушёная капуста, сочный мясной фарш и ароматные грибы создают гармоничную, душевную начинку, а простое тесто надёжно укутывает это богатство. Такой пирог не требует дополнений — он самодостаточен, вкусен и горяч, а его приготовление становится маленьким семейным ритуалом.

Для теста смешайте 250 мл кефира, 1 яйцо, 1 ч. л. соли, 1 ч. л. сахара и 3 ст. л. растительного масла. Постепенно введите 400–450 г муки и 1 ч. л. разрыхлителя, замесите мягкое тесто. Для начинки обжарьте 300 г мясного фарша, добавьте 300 г нарезанных шампиньонов и 1 крупную луковицу. Отдельно потушите до мягкости 500 г нашинкованной белокочанной капусты, смешайте с фаршем и грибами, добавьте соль и перец. Разделите тесто на две неравные части. Большую раскатайте, выложите в форму, заполните начинкой. Накройте меньшей частью теста, защипните края. Смажьте пирог взбитым желтком и выпекайте 40 минут при 180 °C до румяной корочки. Подавайте тёплым.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

ужины
рецепты
кулинария
капуста
