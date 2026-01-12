Перестала запекать картошку целиком. Моя любовь — французский «дауфинуаз» под хрустящей сырной корочкой

Это блюдо — настоящая поэзия из картофеля, где скромный корнеплод превращается в изысканный кулинарный шедевр. Тончайшие ломтики, запеченные в густых ароматных сливках с чесноком и мускатным орехом под хрустящей шапкой из золотистого сыра, создают совершенный контраст нежной тающей текстуры и аппетитной румяной корочки. Его насыщенный согревающий вкус и благоухающий запах, несомненно, соберут всех домочадцев за столом.

Для приготовления вам понадобится: 1,2 кг картофеля, 500 мл жирных сливок (от 20%), 2 зубчика чеснока, 150 г твердого сыра (грюйер или эмменталь), щепотка мускатного ореха, соль, белый перец, сливочное масло для формы. Духовку разогрейте до 180 °C. Форму для запекания обильно смажьте сливочным маслом и натрите разрезанными зубчиками чеснока. Картофель очистите и нарежьте очень тонкими одинаковыми ломтиками (2–3 мм). Укладывайте ломтики в форму вертикально или аккуратными перекрывающимися рядами. В сливки добавьте мускатный орех, соль и перец, перемешайте. Залейте картофель сливками так, чтобы они почти покрывали верхний слой. Посыпьте тертым сыром. Накройте форму фольгой и запекайте 50 минут. Затем снимите фольгу и запекайте еще 20–25 минут до образования пузырящейся золотистой корочки. Дайте гратену немного отдохнуть перед подачей.

