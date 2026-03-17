Картофщипс — адыгейская магия из картофеля. Густой соус-пюре с перцем и чесноком, который заменит и гарнир, и подливу

Картофщипс — это не просто соус, а целая философия адыгской кухни. Густой, ароматный, с бархатистой текстурой, он балансирует на грани пюре, супа и насыщенной подливы, раскрывая картофель с совершенно неожиданной стороны.

Что понадобится

Картофель — 500 г, мясной бульон или вода — 500 мл, репчатый лук — 1 шт., топленое масло — 3 ст. л., пшеничная мука — 2 ст. л., сладкая паприка — 1 ч. л., красный острый перец (молотый) — по вкусу, чеснок — 2 зубчика, сушеный чабер — 0.5 ч. л., соль — по вкусу.

Как я его готовлю

Картофель моем, чистим и нарезаем небольшими кубиками. Заливаем в сотейнике горячим бульоном и варим под крышкой на умеренном огне около 15 минут до мягкости. Параллельно нарезаем лук тонкими полукольцами и пассеруем его в топленом масле до золотистого цвета, в конце приправляя паприкой и острым перцем.

Шумовкой извлекаем лук из масла, а в ту же сковороду просеиваем муку и прогреваем ее 1-2 минуты, активно помешивая, до легкого орехового аромата. Вливаем немного бульона из-под картофеля, чтобы получить однородную заправку, и перекладываем ее в сотейник с картошкой. Аккуратно перемешиваем и томим 5 минут, частично разминая картофель для загустения.

В ступке растираем чеснок с солью и чабером в пасту, добавляем к соусу и еще раз перемешиваем. Снимаем с огня и даем настояться под крышкой 5-7 минут. Подаем, посыпав зарезервированным жареным луком.

