Картофщипс — адыгейская магия из картофеля. Густой соус-пюре с перцем и чесноком, который заменит и гарнир, и подливу

Картофщипс — это не просто соус, а целая философия адыгской кухни. Густой, ароматный, с бархатистой текстурой, он балансирует на грани пюре, супа и насыщенной подливы, раскрывая картофель с совершенно неожиданной стороны.

Что понадобится

Картофель — 500 г, мясной бульон или вода — 500 мл, репчатый лук — 1 шт., топленое масло — 3 ст. л., пшеничная мука — 2 ст. л., сладкая паприка — 1 ч. л., красный острый перец (молотый) — по вкусу, чеснок — 2 зубчика, сушеный чабер — 0.5 ч. л., соль — по вкусу.

Как я его готовлю

Картофель моем, чистим и нарезаем небольшими кубиками. Заливаем в сотейнике горячим бульоном и варим под крышкой на умеренном огне около 15 минут до мягкости. Параллельно нарезаем лук тонкими полукольцами и пассеруем его в топленом масле до золотистого цвета, в конце приправляя паприкой и острым перцем.

Шумовкой извлекаем лук из масла, а в ту же сковороду просеиваем муку и прогреваем ее 1-2 минуты, активно помешивая, до легкого орехового аромата. Вливаем немного бульона из-под картофеля, чтобы получить однородную заправку, и перекладываем ее в сотейник с картошкой. Аккуратно перемешиваем и томим 5 минут, частично разминая картофель для загустения.

В ступке растираем чеснок с солью и чабером в пасту, добавляем к соусу и еще раз перемешиваем. Снимаем с огня и даем настояться под крышкой 5-7 минут. Подаем, посыпав зарезервированным жареным луком.

Ранее также сообщалось о рецепте диетических пельменей. Они нереально вкусные, и содержат всего 180 ккал на порцию.

Проверено редакцией
Читайте также
Гречка по-царски: с грибами и луком — необычная версия любимого гарнира
Семья и жизнь
Гречка по-царски: с грибами и луком — необычная версия любимого гарнира
В дни сухоядения балую себя салатом «Сборный»: с сухофруктами и яблочной заправкой
Общество
В дни сухоядения балую себя салатом «Сборный»: с сухофруктами и яблочной заправкой
Вы такой не готовили, но точно полюбите: суп с капустой и копченостями — ароматный и очень сытный
Общество
Вы такой не готовили, но точно полюбите: суп с капустой и копченостями — ароматный и очень сытный
Этот овощной бульон с сельдереем — моя кулинарная палочка-выручалочка. Ароматная основа для супов и соусов
Общество
Этот овощной бульон с сельдереем — моя кулинарная палочка-выручалочка. Ароматная основа для супов и соусов
Попробуйте блюдо от турецкой невесты: сварите ленивый суп-пюре из булгура
Семья и жизнь
Попробуйте блюдо от турецкой невесты: сварите ленивый суп-пюре из булгура
еда
рецепты
супы
картофель
Дмитрий Демичев
Самое популярное
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

