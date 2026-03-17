17 марта 2026 в 06:35

Этот овощной бульон с сельдереем — моя кулинарная палочка-выручалочка. Ароматная основа для супов и соусов

Настоящая кулинария начинается с основ. И одна из самых важных — прозрачный, насыщенный овощной бульон. Это не просто вода с овощами, а концентрат ароматов, который превратит даже самый простой суп в шедевр.

Что понадобится

Корень сельдерея (300–400 г), репчатый лук (1 крупная головка), морковь (1 шт.), корень петрушки (1 шт.), помидор (1 шт.), оливковое масло (2 ст. л.), пучок свежей петрушки, черный перец горошком (5–7 шт.), лавровый лист (1-2 шт.), соль (по вкусу), холодная питьевая вода (3 л).

Как готовлю

Корень сельдерея, лук, морковь и корень петрушки очищаю и нарезаю крупными, примерно одинаковыми кусками. В сковороде с толстым дном разогреваю оливковое масло и обжариваю сельдерей, лук и морковь до появления легкого золотистого румянца — это ключевой момент для насыщенного цвета и вкуса. Обжаренные овощи перекладываю в большую кастрюлю. Помидор освобождаю от сердцевины с жидкостью, мякоть произвольно рублю и добавляю к остальным овощам вместе с лавровым листом и перцем горошком. Заливаю все тремя литрами холодной воды.

На среднем огне довожу до кипения, снимаю образовавшуюся пену, уменьшаю нагрев до минимального. Солю по вкусу, прикрываю кастрюлю крышкой не полностью, оставляя небольшую щель для выхода пара, и томлю бульон ровно один час. За пару минут до готовности опускаю в кастрюлю целый, хорошо промытый пучок петрушки для свежей ароматной ноты.

По истечении времени снимаю кастрюлю с огня, даю бульону полностью остыть при комнатной температуре. Затем тщательно процеживаю его через сито или марлю, овощной жмых отжимаю. Готовый бульон при необходимости дополнительно солю и перчу. Использую сразу или разливаю по контейнерам для заморозки.

еда
рецепты
супы
овощи
бульоны
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
