Теперь готовлю не обычный куриный суп, а авголемоно: вкусная версия с рисом и яйцом. Легкий, но насыщенный

Когда хочется чего-то простого, но не банального, а обычный куриный суп уже надоел, я все чаще готовлю авголемоно — тот самый вариант, где привычный бульон превращается в нежное, почти кремовое блюдо с яркой лимонной ноткой.

Этот суп пришел из греческой кухни, но похожие версии встречаются и в турецкой, и в балканской. Главный секрет — в текстуре: он получается бархатистым без сливок и очень ароматным.

Ингредиенты: куриный бульон — 2 л, длиннозерный рис — 230 г, яйца — 4 шт., лимонный сок — 100 мл, соль, перец, петрушка — по вкусу.

Готовый бульон доводим до кипения, убавляем огонь и всыпаем рис. Варим около 20 минут под слегка приоткрытой крышкой, пока рис не станет мягким.

Затем аккуратно вводим яйца, сразу добавляем лимонный сок и продолжаем готовить до легкого загустения — суп начнет едва пузыриться.

После этого хорошо перемешиваем, держим на огне еще пару минут, доводим до вкуса солью и перцем и подаем с петрушкой. Получается необычно, свежо и совсем не похоже на привычный куриный суп.

