Простые правила — и ваш куриный суп-лапша станет шикарным: многие забывают об этом

Сколько раз варила куриный суп — и только с опытом поняла, что весь секрет не в ингредиентах, а в мелочах. Тот самый вкусный, прозрачный, ароматный суп получается неслучайно. Стоит упустить пару нюансов — и уже «просто нормально», а не вкусно. А ведь есть простые правила, которые сразу выводят суп на совсем другой уровень.

Ингредиенты здесь самые обычные: курица, вода, лапша, лук, морковь, соль и специи — но важно, как именно вы готовите.

Первое и главное — бульон. Его нельзя сильно кипятить, он должен тихо томиться, иначе станет мутным. Обязательно снимаем пену в начале варки и не забываем про коренья — именно они дают аромат. И вот тот момент, который многие пропускают: готовый бульон обязательно нужно процедить. Именно это делает его прозрачным и «ресторанным» на вид и вкус.

Курицу не солим сразу — иначе мясо станет жестким, лучше довести до мягкости и только потом приправлять. Лапшу добавляем в самом конце, чтобы она не разварилась и сохранила форму.

И ещё один важный момент — не спешите. Дайте бульону спокойно свариться, «созреть» на медленном огне. Тогда суп получится насыщенным, чистым и по-настоящему домашним — тем самым, к которому хочется возвращаться снова и снова.

