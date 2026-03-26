Просто окуните лаваш в яйца — полезный завтрак за 5 минут. Вкусный сверток с начинкой

Когда совсем нет времени, а хочется чего-то горячего и сытного, этот рецепт выручает лучше любых бутербродов.

Весь секрет в том, что лаваш готовится прямо на яичной основе и получается нежным. А внутри — свежая начинка с авокадо, помидором и сыром. Такой завтрак выглядит красиво, готовится быстро и отлично насыщает.

Ингредиенты: лаваш — 1 лист, яйца — 2 шт., авокадо — 1/2 шт., тертый сыр — 50–70 г, творожный сыр — 1 ст. л., помидор — 1 шт., соль — по вкусу, перец — по вкусу.

Яйца разбивают в миску, добавляют соль и перец, затем слегка взбивают вилкой. Эту смесь выливают на разогретую сковороду ровным слоем и сразу сверху кладут лаваш, вырезанный или сложенный по размеру дна. Жарят буквально минуту, пока яйцо схватится и соединится с лавашом.

После этого заготовку аккуратно переворачивают. На одну половину выкладывают начинку: творожный сыр, ломтики авокадо, помидора и тертый сыр. Второй половиной накрывают сверху, слегка прижимают и готовят еще немного, чтобы сыр внутри начал плавиться.

Получается аппетитный, нежный и очень удобный завтрак, который можно приготовить даже в самое загруженное утро.

Ранее мы делились рецептом крабовых тарталеток в духовке. Горячая закуска, которую первой разбирают со стола.