Крабовые тарталетки в духовке — горячая закуска, которую первой разбирают со стола. Идеи к Пасхе

Тарталетки выходят просто огонь! Сверху аппетитная корочка, внутри нежная сочная начинка с крабовыми палочками, сыром и легкой чесночной ноткой — получается просто, быстро и очень вкусно.

Это как раз тот рецепт, который выручает, когда хочется приготовить что-то эффектное без лишней суеты. Все смешала, разложила по тарталеткам, отправила в духовку — и уже через несколько минут готова горячая закуска, которая нравится почти всем.

Ингредиенты: тарталетки — 12 шт., крабовые палочки — 250 г, яйца — 2 шт., сыр твердый — 100 г, перец сладкий красный — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, майонез — 2–3 ст. л.

Яйца заранее отвариваю и натираю, крабовые палочки мелко нарезаю, сыр тоже натираю на мелкой терке. Сладкий перец режу маленькими кубиками, чеснок пропускаю через пресс. Все соединяю, добавляю майонез и перемешиваю до сочной, но не слишком жидкой начинки.

Затем раскладываю массу по тарталеткам, ставлю их на противень и запекаю в разогретой духовке при 180 градусах около 10–15 минут. Сыр сверху слегка подплавляется, начинка становится особенно нежной, а сами тарталетки остаются аппетитными и ароматными.

Ранее мы делились рецептом салата «Финский». Чудо с крабовыми палочками, зеленью и огурчиками.

Проверено редакцией
Суши-тарталетки приготовить проще, чем заказать: простые продукты и никакой мороки
Ольга Шмырева
