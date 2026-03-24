24 марта 2026 в 16:30

Этот весенний вариант салата «Финский» покорит всех! Чудо с крабовыми палочками, зеленью и огурчиками

Салат «Финский» попробовала раз — теперь готовлю его снова и снова. Идеально вписывается в весеннее меню, когда хочется чего-то легкого, свежего и при этом сытного.

Получается освежающий и нежный салат: огурцы приятно хрустят, зелень дает аромат, а йогуртовая заправка с чесноком и горчицей добавляет легкую пикантность без тяжести майонеза.

Ингредиенты: крабовые палочки — 200 г, морковь по-корейски — 100 г, яйца — 2 шт., плавленый сырок — 1 шт., свежие огурцы — 1–2 шт., пучок зелени — 1 шт., йогурт — 3–4 ст. л., чеснок — 1 зубчик, горчица — 1 ч. л., соль и перец — по вкусу.

Морковь по-корейски слегка измельчите, чтобы салат стал мягче. Яйца отварите вкрутую, остудите и натрите на крупной терке. Плавленый сырок немного подморозьте и натрите. Огурцы нарежьте кубиками, зелень мелко порубите. Крабовые палочки разберите на волокна и соедините все в миске. Для заправки смешайте йогурт, чеснок и горчицу, посолите и поперчите. Заправьте салат и аккуратно перемешайте — получается очень свежо и вкусно.

Ранее мы делились рецептом легкого оливье для весны. Заправка из йогурта и желтка и копченая грудка — вкус обалденный.

Ольга Шмырева
