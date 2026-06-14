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14 июня 2026 в 08:43

Вместо тарталеток готовлю закуску «Жемчужина»: наполняю ракушки крабовым салатом и морской капустой — выглядит дорого, готовится просто

Фото: D-NEWS.ru
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Слоеные ракушки с начинкой давно стали одной из самых эффектных праздничных закусок. Выглядят они как блюдо из ресторана, а готовятся из самых обычных продуктов. Внутрь отправляется нежный салат с крабовыми палочками, свежим огурцом, кукурузой и морской капустой, а завершает композицию перепелиное яйцо, напоминающее настоящую жемчужину.

Получается легкая, сочная и очень красивая закуска. Морская капуста добавляет приятную морскую нотку и делает вкус более интересным, огурец отвечает за свежесть, а хрустящие слоеные ракушки отлично заменяют привычные тарталетки. Такая подача всегда привлекает внимание гостей первой.

Ингредиенты: тесто слоеное — 500 г, крабовые палочки — 200 г, огурец свежий — 1 шт., кукуруза консервированная — 100 г, морская капуста — 120 г, майонез — 60 г, перепелиные яйца — 8 шт., яйцо куриное — 1 шт. для смазывания.

Крабовые палочки и огурец нарежьте мелкими кубиками. Добавьте кукурузу, морскую капусту и майонез, хорошо перемешайте.

Слоеное тесто раскатайте и вырежьте круглые заготовки. С одной стороны слегка сформируйте закругление, а с другой сделайте несколько неглубоких надрезов, чтобы получились ракушки. Переложите на противень, застеленный пергаментом, смажьте взбитым яйцом и выпекайте при 180 градусах около 10–12 минут до золотистого цвета.

Готовые заготовки остудите и аккуратно надрежьте сбоку, не разрезая полностью. Наполните салатом, сверху уложите половинку перепелиного яйца и подавайте на листьях салата.

Проверено редакцией
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