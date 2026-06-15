Сливочная подлива с кабачками и ветчиной к макаронам и пюре: надоевший гуляш больше не тушу, перешла на летние варианты

Сливочная подлива с кабачками и ветчиной к макаронам и пюре: надоевший гуляш больше не тушу, перешла на летние варианты

Летом тяжелые мясные подливы хочется готовить все реже. На смену им приходят более легкие и свежие варианты, которые отлично подходят и к картофельному пюре, и к макаронам, и даже к рису. Эта сливочная подлива с кабачками и ветчиной получается нежной, ароматной и очень сытной, несмотря на простой набор продуктов.

Особую роль здесь играет соус на основе сметаны, чеснока и зелени.

Для приготовления вам понадобится: кабачки — 1 кг, ветчина — 250 г, яйцо — 1 шт., сметана — 200 г, чеснок — 2 зубчика, растительное масло — 2–3 ст. л., мука — 1 ст. л., вода — 100 мл, итальянские травы — 1 ч. л., ароматная соль — 1 ч. л., черный молотый перец — по вкусу, укроп — 15 г, петрушка — 15 г.

Кабачки нарежьте крупными кубиками. Добавьте растительное масло, ароматную соль, перец и итальянские травы. Перемешайте и выложите на противень. Запекайте при 180 градусах около 20 минут до легкой румяности.

Ветчину нарежьте небольшими брусочками и слегка обжарьте на сухой сковороде до появления аппетитного аромата.

Для соуса соедините сметану, яйцо, воду, муку, измельченный чеснок и мелко нарезанную зелень. Тщательно перемешайте до однородности.

Готовые кабачки переложите в глубокую сковороду, добавьте ветчину и залейте сливочным соусом. На небольшом огне прогрейте все вместе 3–4 минуты, постоянно помешивая, пока подлива слегка не загустеет.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева летом часто заменяет привычный гуляш именно такими овощными подливами. Кабачки хорошо впитывают вкус соуса, а ветчина добавляет блюду насыщенность без долгого тушения мяса.