23 марта 2026 в 11:50

Легкий оливье для весны: заправка из йогурта и желтка и копченая грудка — вкус обалденный

Фото: D-NEWS.ru
Салат оливье с копченой куриной грудкой — свежий, ароматный и неожиданно легкий. Такой вариант исчезает со стола первым, а гости долго не могут понять, в чем секрет вкуса! Здесь нет тяжелого майонеза — только нежная йогуртовая заправка с вареным желтком, которая делает салат одновременно насыщенным и воздушным.

Такой вариант удивляет с первой ложки, а заправка без майонеза делает вкус мягким и современным!

Ингредиенты: копченая куриная грудка — 300 г, картофель — 3-4 шт., морковь — 2 шт., яйца — 4 шт., свежие огурцы — 2-3 шт., зеленый лук — большой пучок, зеленый горошек — 200 г, натуральный йогурт — 200–250 г, вареные желтки — 2 шт., соль — по вкусу, черный перец — по вкусу.

Приготовление: картофель, морковь и яйца отвариваем до готовности и полностью остужаем. Куриное мясо, овощи и яйца нарезаем аккуратными кубиками, огурцы можно чуть крупнее для сочности, зеленый лук мелко шинкуем. Все соединяем в миске, добавляем горошек и перемешиваем. Для заправки вареные желтки растираем до кремовой текстуры, смешиваем с йогуртом, солью и перцем. Заправляем салат, аккуратно перемешиваем и даем немного настояться в холодильнике — вкус станет более насыщенным и гармоничным.

Ранее мы делились рецептом из моркови и творога. Ароматная запеканка — простой и старый рецепт, очень вкусно.

Читайте также
Некалорийная вкуснятина: салат чем-то похож на оливье — такой же вкусный, но легкий
Общество
Некалорийная вкуснятина: салат чем-то похож на оливье — такой же вкусный, но легкий
К обедам и ужинам в Великий пост готовлю оливье без яиц и молочных продуктов: простой рецепт
Общество
К обедам и ужинам в Великий пост готовлю оливье без яиц и молочных продуктов: простой рецепт
Спасает, когда гости на пороге: салат из «паутинки» и консервов
Семья и жизнь
Спасает, когда гости на пороге: салат из «паутинки» и консервов
Салат за копейки: как из банки сайры сделать хит семейного застолья
Семья и жизнь
Салат за копейки: как из банки сайры сделать хит семейного застолья
Минтай для похудения с цедрой в духовке — хрустящий, вкусный и без грамма лишнего жира
Общество
Минтай для похудения с цедрой в духовке — хрустящий, вкусный и без грамма лишнего жира
оливье
салаты
похудение
правильное питание
Ольга Шмырева
