Легкий оливье для весны: заправка из йогурта и желтка и копченая грудка — вкус обалденный

Легкий оливье для весны: заправка из йогурта и желтка и копченая грудка — вкус обалденный

Салат оливье с копченой куриной грудкой — свежий, ароматный и неожиданно легкий. Такой вариант исчезает со стола первым, а гости долго не могут понять, в чем секрет вкуса! Здесь нет тяжелого майонеза — только нежная йогуртовая заправка с вареным желтком, которая делает салат одновременно насыщенным и воздушным.

Такой вариант удивляет с первой ложки, а заправка без майонеза делает вкус мягким и современным!

Ингредиенты: копченая куриная грудка — 300 г, картофель — 3-4 шт., морковь — 2 шт., яйца — 4 шт., свежие огурцы — 2-3 шт., зеленый лук — большой пучок, зеленый горошек — 200 г, натуральный йогурт — 200–250 г, вареные желтки — 2 шт., соль — по вкусу, черный перец — по вкусу.

Приготовление: картофель, морковь и яйца отвариваем до готовности и полностью остужаем. Куриное мясо, овощи и яйца нарезаем аккуратными кубиками, огурцы можно чуть крупнее для сочности, зеленый лук мелко шинкуем. Все соединяем в миске, добавляем горошек и перемешиваем. Для заправки вареные желтки растираем до кремовой текстуры, смешиваем с йогуртом, солью и перцем. Заправляем салат, аккуратно перемешиваем и даем немного настояться в холодильнике — вкус станет более насыщенным и гармоничным.

Ранее мы делились рецептом из моркови и творога. Ароматная запеканка — простой и старый рецепт, очень вкусно.