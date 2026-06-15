Салат «Облако» с копченой курицей и помидорами: нежный, сочный и красивый в разрезе

Салат «Облако» с копченой курицей и помидорами: нежный, сочный и красивый в разрезе

Есть салаты, которые хороши не только на праздник. Этот вариант с копченой курицей получается одновременно легким и сытным. Помидоры добавляют сочность, плавленый сыр делает вкус мягким и сливочным, а воздушная шапка из белков придает салату ту самую нежную текстуру, благодаря которой он и получил свое название.

Особенно эффектно салат смотрится в разрезе: светлые слои чередуются с яркими томатами и копченой курицей. Получается не только вкусно, но и очень красиво.

Для приготовления вам понадобится: копченая курица — 300 г, картофель — 2 шт., яйца — 4 шт., помидоры — 2 шт., плавленый сырок — 1 шт., зеленый лук — 1 пучок, майонез — 4–5 ст. л., соль — по вкусу.

Картофель и яйца отварите до готовности и полностью остудите. Белки отделите от желтков. Картофель натрите на крупной терке, сырок и белки — на мелкой.

Копченую курицу нарежьте небольшими кубиками. Зеленый лук мелко порубите. Помидоры нарежьте кубиком и оставьте на несколько минут на сите, чтобы стек лишний сок.

Собирайте салат слоями, нанося между ними тонкую майонезную сеточку. Сначала выложите курицу, затем зеленый лук, после него картофель. Далее распределите тертые желтки, сверху уложите слой помидоров и плавленого сырка. Завершите салат воздушным слоем тертых белков.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева любит готовить этот салат именно с зеленым луком. Он дает свежий аромат без резкости маринованного лука и хорошо сочетается с копченой курицей. А чтобы салат выглядел особенно аккуратно, помидоры лучше нарезать мелким кубиком и обязательно удалить лишний сок.