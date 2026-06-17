Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 июня 2026 в 12:21

В России призвали власти заранее объявлять изменения по семейной ипотеке

Глава «Этажей» Хусаинов: решения по семейной ипотеке нужно анонсировать за год

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Власти должны заблаговременно объявлять об изменениях условий семейной ипотеки, а не за две недели до вступления новых правил в силу, заявил основатель и руководитель агентства недвижимости «Этажи» Ильдар Хусаинов в рамках форума «Движение», который проходит в Сочи 16–19 июня. По его словам, отрасль вступает в июль без четкого понимания того, что произойдет в этом сегменте, а падение продаж новостроек после 1 июля станет неизбежным, передает корреспондент NEWS.ru.

Я за то, чтобы мы выстраивали долгосрочную системную политику. Люди должны знать, какими сроками, рисками и стоимостью денег мы оперируем, — и понимать это как минимум за год. Я понимаю, что экономика непредсказуема, но там, где государство принимает решение о субсидировании ставки, все участники рынка имеют право знать об этом заранее, а не за две недели до вступления изменений в силу, — сказал Хусаинов.

По его словам, сейчас неформально обсуждается возможность повышения ставки по семейной ипотеке для заемщиков с одним ребенком до 12%.

Ранее эксперт по недвижимости и брокер Дмитрий Ракута заявил, что программы льготной ипотеки существенно сократятся уже к 2030 году. Он провел аналогию с IT-ипотекой, которая продолжает действовать, однако по факту сделки по ней не превышают 5%.

Экономика
застройщики
семейная ипотека
льготная ипотека
Наталья Петрова
Н. Петрова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Месть жене — сжечь четверых детей: пироман-убийца задержан под Красноярском
Появились новые детали в деле о крушении самолета под Волгоградом
Раскрыта судьба пострадавших при ударе по автобусу с детьми под Брянском
В Госдуме оценили идею предоставления бесплатных нянь семьям с детьми
Тепло прикосновений: почему натуральные ткани остаются вне конкуренции
Решетников раскрыл темы роста импорта России из стран АСЕАН
Названы профессии в промышленности, в которых востребованы женщины
Нападающий «Локомотива» ответил на слухи о переходе в «Спартак»
МИД Белоруссии проинформировали об инциденте в Брянской области
Устроившегося массовое ДТП танкисту огласили приговор
Нутрициолог назвала самые полезные ягоды
При атаке ВСУ на автобус в Брянской области пострадали дети из Белоруссии
Стало известно, почему глава ЕК фон дер Ляйен не пойдет на третий срок
В ГД высказались о создании в Нидерландах лагерей для военнопленных из РФ
Юрист дал советы, как работникам перейти на удаленку
Гинеколог ответил, можно ли родить после 40 лет
Раскрыто число раненных и погибших при ударе ВСУ по автобусу с детьми
Россиянам разрешат открывать не более 20 банковских карт
Врач ответил, какой тип питания может предотвратить развитие деменции
В России окончательно поддержали закон о штрафах за «войти через Google»
Дальше
Самое популярное
Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду
Общество

Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать

Пятно под ногтем — повод для паники? Онколог объяснила, когда бить тревогу
Общество

Пятно под ногтем — повод для паники? Онколог объяснила, когда бить тревогу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.