В России призвали власти заранее объявлять изменения по семейной ипотеке Глава «Этажей» Хусаинов: решения по семейной ипотеке нужно анонсировать за год

Власти должны заблаговременно объявлять об изменениях условий семейной ипотеки, а не за две недели до вступления новых правил в силу, заявил основатель и руководитель агентства недвижимости «Этажи» Ильдар Хусаинов в рамках форума «Движение», который проходит в Сочи 16–19 июня. По его словам, отрасль вступает в июль без четкого понимания того, что произойдет в этом сегменте, а падение продаж новостроек после 1 июля станет неизбежным, передает корреспондент NEWS.ru.

Я за то, чтобы мы выстраивали долгосрочную системную политику. Люди должны знать, какими сроками, рисками и стоимостью денег мы оперируем, — и понимать это как минимум за год. Я понимаю, что экономика непредсказуема, но там, где государство принимает решение о субсидировании ставки, все участники рынка имеют право знать об этом заранее, а не за две недели до вступления изменений в силу, — сказал Хусаинов.

По его словам, сейчас неформально обсуждается возможность повышения ставки по семейной ипотеке для заемщиков с одним ребенком до 12%.

Ранее эксперт по недвижимости и брокер Дмитрий Ракута заявил, что программы льготной ипотеки существенно сократятся уже к 2030 году. Он провел аналогию с IT-ипотекой, которая продолжает действовать, однако по факту сделки по ней не превышают 5%.