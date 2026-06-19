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19 июня 2026 в 11:40

ВТБ получил огромную сумму за продажу застройщика с «непростой судьбой»

Банк ВТБ продал застройщика «Галс-Девелопмент» почти за 100 млрд рублей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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ВТБ завершил сделку по продаже девелопера «Галс-Девелопмент», который работал в сегментах жилой и коммерческой недвижимости, заявили РБК в пресс-службе банка. Стоимость сделки превысила 100 млрд рублей.

Отмечается, что был продан весь пакет активов ЗПИФ «Девелоперские активы», объединяющего юридические лица компании. Как уточнил первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов, после смены собственников «Галс-девелопмент» продолжит сотрудничество с банком по ряду проектов.

«Галс-Девелопмент» был основан в 1994 году и прошел непростой путь, подчеркнул Пьянов. Сперва застройщик принадлежал АФК «Система». При ней он стал первым российским девелопером, чьи акции стали торговаться на Лондонской бирже. После кризиса 2008 года «Система» отдала контрольный пакет компании (51,24%) ВТБ в счет реструктуризации долга в 23,5 млрд рублей.

Ранее руководитель риелторской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов заявил, что в России назрела необходимость срочного пересмотра механизма эскроу в строительной отрасли. Он предложил внедрить поэтапное раскрытие средств для застройщиков, предупредив, что без этого отрасль может столкнуться с полной стагнацией.

Общество
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застройщики
девелоперы
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