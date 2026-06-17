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17 июня 2026 в 12:23

Политолог ответил, кто может стать главой Еврокомиссии после фон дер Ляйен

Политолог Кортунов: новой главой Еврокомиссии в 2029 году может стать Макрон

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: Dante Badano/Psnewz/Global Look Press
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Президент Франции Эммануэль Макрон может сменить Урсулу фон дер Ляйен на посту главы Еврокомиссии в 2029 году, заявил NEWS.ru научный руководитель Российского совета по международным делам политолог Андрей Кортунов. При этом, по его словам, нового руководителя ведомства ждут большие трудности.

Конечно, пока что рано говорить о том, кто конкретно мог бы заменить фон дер Ляйен, но чаще всего говорят об Эммануэле Макроне. В будущем году у него кончается срок пребывания на посту президента, избираться в третий раз он не имеет права, поэтому может задумываться о карьере в европейских структурах. Я думаю, что это, наверное, не единственная кандидатура. Могут появиться и другие фигуры, но в любом случае будущему руководителю Европейской комиссии придется нелегко, — поделился Кортунов.

Он подчеркнул, что сменщику фон дер Ляйен предстоит решать множество сложных проблем, которые кажутся почти неразрешимыми. При этом, по словам политолога, глава евродипломатии Кая Каллас теоретически тоже может претендовать на эту должность, однако ее шансы невелики.

Практика показывает, что все-таки обычно председатель Европейской комиссии — это представитель какой-то крупной европейской страны и человек, у которого имеется очень серьезный политический вес. Кая Каллас этими качествами не располагает. Поэтому шансы у нее, по всей видимости, невелики. Кроме того, ее деятельность на посту верховного комиссара по международным делам нельзя назвать очень крупным успехом. Те цели, которые она перед собой ставила, в большинстве случаев оказались недостижимыми, — заключил Кортунов.

Ранее сообщалось, что фон дер Ляйен не намерена баллотироваться на третий срок на пост главы ЕК в 2029 году, когда ей исполнится 70 лет. Нынешняя руководительница ведомства больше не будет добиваться продления своих полномочий.

Европа
Урсула фон дер Ляйен
Эммануэль Макрон
Кая Каллас
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
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