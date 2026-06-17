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17 июня 2026 в 08:34

Летом не забываю про хрустящие треугольники с зеленой начинкой: все просто — лаваш, яйца, пучок зелени

Фото: D-NEWS.ru
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Летом такие треугольники выручают постоянно. Тонкий лаваш, много свежей зелени, яйца, ветчина, помидоры и сыр превращаются в сочную начинку, а после обжаривания получается аппетитная хрустящая корочка. Готовятся они быстро, а съедаются еще быстрее.

Особенно удобно, что начинку можно сделать заранее. Утром останется только свернуть лаваш треугольниками и подрумянить на сковороде. Получается вкусный завтрак, который одинаково хорош и горячим, и слегка остывшим.

Для приготовления вам понадобится: лаваш тонкий — 2 листа, яйца вареные — 4 шт., ветчина — 150 г, сыр твердый — 150 г, помидоры — 2 шт., укроп — 20 г, петрушка — 20 г, зеленый лук — 20 г, майонез или греческий йогурт — 1 ст. л., чеснок — 1 зубчик, соль — по вкусу, черный перец — по вкусу.

Яйца и сыр натрите на крупной терке. Ветчину нарежьте мелкими кубиками. Помидоры очистите от семян и лишнего сока, затем нарежьте небольшими кусочками. Укроп, петрушку и зеленый лук мелко порубите.

Соедините все ингредиенты, добавьте чеснок, майонез или йогурт, немного соли и перца и тщательно перемешайте. Лаваш нарежьте длинными полосками, на край каждой выложите начинку и сверните плотным треугольником. Обжарьте на сухой сковороде по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистой хрустящей корочки.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева любит этот рецепт за то, что летом в него можно добавить целый пучок любимой зелени. Благодаря помидорам начинка получается сочнее, а ветчина делает треугольники более сытными.

Проверено редакцией
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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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