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16 июня 2026 в 17:05

Вместо хлеба теперь ко всему сырно-чесночные булочки: катаем шарики и в духовку — очень мягкие и простые

Фото: D-NEWS.ru
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Эти булочки появились у меня как замена обычному хлебу, а потом стали самостоятельной любимой выпечкой. Внутри они остаются мягкими и нежными благодаря творогу, а сыр и свежий чеснок делают вкус намного ярче и ароматнее. Особенно вкусно подавать их к супам, салатам или просто есть теплыми с чашкой чая.

Готовятся булочки очень быстро: замесили тесто, скатали шарики и отправили в духовку. Никаких дрожжей, расстойки и долгого ожидания.

Для приготовления вам понадобится: яйцо — 2 шт., творог 5% — 360 г, сыр твердый — 80 г, мука цельнозерновая — 120 г, разрыхлитель — 1 ч. ложка, чеснок — 4 зубчика, укроп — 20 г, соль — 1/2 ч. ложки.

Сыр натрите на мелкой терке. Чеснок пропустите через пресс, укроп мелко нарежьте. В глубокой миске соедините творог, яйца, сыр, чеснок, зелень и соль.

Добавьте муку с разрыхлителем и замесите мягкое тесто. Разделите его на 10 равных частей и скатайте аккуратные шарики. Выложите заготовки на противень, застеленный пергаментом, слегка приплюсните сверху и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 25–30 минут до красивой золотистой корочки.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева любит готовить такие булочки вместо хлеба к первым блюдам. Больше всего нравится есть их еще теплыми, когда сыр внутри остается мягким, а чеснок и укроп наполняют кухню аппетитным ароматом.

Проверено редакцией
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творог
сыр
чеснок
булочки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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