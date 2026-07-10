Воздушная творожная запеканка: от традиционной до диетического варианта

Творожная запеканка — классика, которая у многих вызывает воспоминания о детстве и домашнем тепле. Это блюдо находится где-то на грани между десертом и полноценным приемом пищи, идеально сочетая нежнейшую текстуру и насыщенный молочный вкус. Предлагаем три совершенно разные интерпретации этого шедевра, которые порадуют как сторонников классики, так и приверженцев здорового питания.

Классическая ванильная запеканка

Это та самая воздушная и сладкая запеканка, которую мы так любим. Для приготовления возьмите 0,5 кг жирного творога, 3 яйца, 100 г сахара, 3 ложки манной крупы, 50 мл сметаны, 20 г сливочного масла и 3 г ванилина.

Тщательно протрите творог через сито, чтобы не было комочков. Отделите белки от желтков. Желтки разотрите с сахаром и ванилином до белой пышной массы, а белки пока уберите в холодильник. В творог добавьте сметану, желтковую смесь и манку. Оставьте тесто отдохнуть на 15 минут, чтобы манка разбухла. Теперь достаньте белки и взбейте их миксером до крепких пиков. Очень аккуратно вмешайте их в творожную массу ложкой. Выложите тесто в форму, смазанную маслом, сверху слегка смажьте сметаной. Пеките при 180 градусах 40 минут. Готовую запеканку смажьте растопленным сливочным маслом.

Совет: не вынимайте запеканку из духовки сразу, как только выключили огонь. Дайте постоять там с приоткрытой дверцей, тогда она не осядет от перепада температур.

Диетическая запеканка без манки и муки

Если вы следите за фигурой, но очень любите сладкое, этот рецепт станет настоящей находкой. В нем нет ни муки, ни манки, поэтому в 100 г всего 110 ккал. Вам понадобится 0,5 кг обезжиренного творога, 3 яйца, 1 спелый банан, 30 г натурального йогурта без добавок и заменитель сахара по вкусу.

Простые рецепты творожной запеканки: классическая, диетическая и с сыром Фото: Shutterstock/FOTODOM

Готовить эту запеканку проще простого. С помощью блендера превратите творог в абсолютно гладкий крем. Банан разомните вилкой в пюре и отправьте к творогу. Туда же разбейте яйца, добавьте йогурт и сахарозаменитель. Еще раз хорошо пробейте все блендером, чтобы масса стала воздушной. Вылейте тесто в силиконовую форму, ее даже не нужно смазывать маслом. Выпекайте при 170 градусах примерно 35 минут. Блюдо получается очень мягким и нежным.

Совет: чтобы диетическая запеканка не развалилась и легко вышла из формы, дайте ей полностью остыть прямо в силиконовом контейнере, и только потом перекладывайте на тарелку.

Сытная запеканка с сыром и зеленью

Многие думают, что запеканка — только десерт. Но этот рецепт с сыром и зеленью прекрасно подходит для сытного ужина вместо гарнира. Калорийность такого кусочка — 200 ккал на 100 г. Для него нужно взять 0,5 кг полужирного творога, 2 яйца, 100 г твердого сыра, 50 г любимой зелени, 2 зубчика чеснока, 100 г сметаны, соль и черный перец по вкусу.

Творог разомните вилкой вместе с яйцами и сметаной. Сыр натрите на мелкой терке, зелень мелко нарежьте, а чеснок выдавите через пресс. Все это перемешайте с творожной основой, посолите и поперчите. Чтобы запеканка лучше держала форму, можете добавить 1 столовую ложку крахмала. Выложите массу в огнеупорную форму и посыпьте сверху небольшим количеством тертого сыра для вкусной корочки. Запекайте 40 минут при 190 градусах.

Совет: зелень, особенно укроп или шпинат, дает много сока. Поэтому перед добавлением в тесто слегка отожмите ее руками, иначе запеканка получится слишком водянистой.

Пара небольших хитростей сделает любую запеканку идеальной. Всегда старайтесь брать сухой творог. Если он слишком влажный, просто отожмите его через марлю. Смазывайте форму для выпечки маслом очень внимательно, захватывая и дно, и бортики. Проверяйте готовность деревянной зубочисткой — она должна выходить из центра блюда сухой. Подавайте запеканку в теплом виде со сметаной, вареньем или свежими ягодами, это очень вкусно.

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