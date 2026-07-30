Беру творог, яйца, муку и вместо запеканки готовлю пирог: краковский сырник со сметанной помадкой

Из творога вместо обычных запеканок и сырников готовлю краковский сырник. Он по своей текстуре и вкусу напоминает нежный творожный пирог с песочной основой, который остается вкусным и на второй день.

Для теста смешайте 250 г муки, 100 г сахара, 1 яйцо, 150 г холодного сливочного масла (порубить в крошку), 2 ст. л. сметаны, 0,5 ч. л. разрыхлителя и щепотку соли. Замесите песочное тесто, разделите на 2/3 и 1/3. Большую часть раскатайте и выложите в форму, сделав бортики. Для начинки смешайте 500 г творога, 3 желтка, 100 г сахара и 2 ст. л. крахмала (взбить блендером). Белки (3 шт.) взбейте до пиков и аккуратно соедините с творогом, вылейте на тесто. Меньшую часть теста раскатайте, нарежьте полосками и выложите решеткой крест-накрест, запекайте 40–45 минут при 180 градусах. После остывания залейте помадкой из 100 г сметаны и 2 ст. л. сахарной пудры.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить краковский сырник и дала совет: после выпечки дайте сырнику остыть в приоткрытой духовке 20 минут, а затем уже вынимайте из формы — так он сохранит свою форму и не треснет.

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