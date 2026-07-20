Пахлава из одной пачки теста фило: нужно просто выложить на противень и полить сладким сиропом

Пахлава из одной пачки теста фило: нужно просто выложить на противень и полить сладким сиропом

Если дома есть упаковка теста фило, значит, быть пахлаве. С этим рецептом в приготовлении восточного десерта не будет никаких проблем. За несколько минут у вас на столе будут хрустящие слоистые ромбики, пропитанные ароматным сиропом.

Для приготовления возьмите упаковку теста фило, 150 г сливочного масла, для сиропа — 200 мл воды, 150 г меда, сок половины лимона, 100 г грецких орехов. Растопите масло, смажьте форму для выпекания, укладывайте листы, смазывая маслом каждый (примерно 8–10 слоев). Нарежьте получившийся «пирог» на ромбики, запекайте при 180 градусах 25–30 минут до золотистости. Пока пахлава печется, нагрейте воду с медом и лимоном до кипения, варите 5 минут. Горячую пахлаву залейте сиропом, посыпьте измельченными орехами и дайте пропитаться 2 часа.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже опробовала этот рецепт в деле. Пахлава получилась хрустящей и сочной, а на подготовку теста ушло не больше 10 минут. Совет: прикрывайте тесто влажным полотенцем, пока работаете, чтобы листы не высыхали.

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