Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
20 июля 2026 в 12:30

Закручиваю соус суго с базиликом — зимой открываю и добавляю в пасту и лазанью. Подходит к любому горячему

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру спелые помидоры, базилик и чеснок — варю итальянский соус суго на зиму, который превращает макароны, пиццу и мясо в праздник. Очищаю томаты, тушу с луком, перцем и чили, пробиваю блендером до гладкости, добавляю томатную пасту, бальзамический уксус и сахар для баланса. Соус получается густым, бархатистым, с ярким базиликовым ароматом и легкой остринкой. Он не кислый, не водянистый — идеален для пасты, лазаньи, как основа для пиццы или дип для хлеба. Готовится за час, хранится всю зиму.

Для приготовления на 3 порции: 1 кг спелых помидоров, 100 г томатной пасты, красный болгарский перец, луковица, 3 зубчика чеснока, 1/2 стручка чили, 7 г свежего базилика, 3 ст. ложки тростникового сахара, 2 ст. ложки растительного масла, 2 ст. ложки бальзамического уксуса, 1/2 ст. ложки соли. Помидоры ошпарьте, снимите кожуру, нарежьте кубиками. Обжарьте лук, чеснок, перец, добавьте томаты, тушите 30 минут. Взбейте блендером, добавьте пасту, сахар, соль, уксус, варите 10 минут. В конце добавьте рубленый базилик. Разлейте горячим по стерилизованным банкам, закатайте и укутайте до остывания.

Личный опыт

Автор News.ru Мария Левицкая уже сварила этот соус — зимой банка улетела за пастой за вечер, все просили добавки. Я увеличила чеснок и добавила орегано, а уксус заменила на винный. Кстати, вместо тростникового сахара можно взять обычный. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
Читайте также
Закрываю сезон зелени пиде с картошкой — мягкое, с хрустящей корочкой и без дрожжей, идет на ура и с супом, и с чаем
Общество
Закрываю сезон зелени пиде с картошкой — мягкое, с хрустящей корочкой и без дрожжей, идет на ура и с супом, и с чаем
Идеальный обед на работу в жару: 3 рецепта без разогрева
Семья и жизнь
Идеальный обед на работу в жару: 3 рецепта без разогрева
Закручиваю «Огонек» без уксуса и сахара — только помидоры, хрен, чеснок и соль, натуральный вкус, вкуснее аджики
Общество
Закручиваю «Огонек» без уксуса и сахара — только помидоры, хрен, чеснок и соль, натуральный вкус, вкуснее аджики
Закрываю чемберленский соус на зиму — зимой банка улетает за ужином, к нему и картошка, и стейк, и просто хлеб
Общество
Закрываю чемберленский соус на зиму — зимой банка улетает за ужином, к нему и картошка, и стейк, и просто хлеб
Творог, сливки и две ложки манки — пирог «Черемушка»: воздушный, нежный, тает на языке
Общество
Творог, сливки и две ложки манки — пирог «Черемушка»: воздушный, нежный, тает на языке
рецепты
соусы
кулинария
томаты
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мощный ливень сменит жаркую «тропическую ночь»: прогноз погоды в Москве
Правоохранители занялись блогершей, гулявшей голой по Москве
Москвич лишился круглой суммы, купив золотые слитки по совету мошенников
Массовое отравление на Ставрополье произошло из-за зараженных окорочков
Подаренный Трампу самолет Air Force One отправят на доработку
Россиянам рассказали, выгодно ли сейчас брать ипотеку на загородный дом
Возгорание произошло в одном из элитных ЖК Москвы
Одесса горит день за днем, Нацполиция «спалилась»: удары по Украине 20 июля
Аналитик объяснил, с чем связан рост банковских ставок по коротким вкладам
«Заткни пасть»: появилось видео перед нападением на туристку в Грузии
Стало известно, где похоронили жену Александра Маслякова
Священника арестовали за изнасилование 17-летней девушки
Стали известны детали жизни погибшего мотоциклиста-инспектора ДПС
Озвучен средний возраст россиянок, рожающих первенца
Мощный пожар охватил склады в Чите
«Не кормят, не снабжают»: в ВС России объяснили дезертирство из ВСУ
Стало известно, как изменились объемы поставок грузинского вина в Россию
Риелтор ответил, что снижает эффективность работы кондиционера в доме
Дезинсектор раскрыл, как эффективно избавиться от муравьев в доме
Педиатр перечислил риски пассивного курения вейпов
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки
Общество

Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном
Спорт

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном

Как солить огурцы, когда классика надоела: 6 необычных рецептов
Семья и жизнь

Как солить огурцы, когда классика надоела: 6 необычных рецептов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.