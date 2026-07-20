Закручиваю соус суго с базиликом — зимой открываю и добавляю в пасту и лазанью. Подходит к любому горячему

Закручиваю соус суго с базиликом — зимой открываю и добавляю в пасту и лазанью. Подходит к любому горячему

Беру спелые помидоры, базилик и чеснок — варю итальянский соус суго на зиму, который превращает макароны, пиццу и мясо в праздник. Очищаю томаты, тушу с луком, перцем и чили, пробиваю блендером до гладкости, добавляю томатную пасту, бальзамический уксус и сахар для баланса. Соус получается густым, бархатистым, с ярким базиликовым ароматом и легкой остринкой. Он не кислый, не водянистый — идеален для пасты, лазаньи, как основа для пиццы или дип для хлеба. Готовится за час, хранится всю зиму.

Для приготовления на 3 порции: 1 кг спелых помидоров, 100 г томатной пасты, красный болгарский перец, луковица, 3 зубчика чеснока, 1/2 стручка чили, 7 г свежего базилика, 3 ст. ложки тростникового сахара, 2 ст. ложки растительного масла, 2 ст. ложки бальзамического уксуса, 1/2 ст. ложки соли. Помидоры ошпарьте, снимите кожуру, нарежьте кубиками. Обжарьте лук, чеснок, перец, добавьте томаты, тушите 30 минут. Взбейте блендером, добавьте пасту, сахар, соль, уксус, варите 10 минут. В конце добавьте рубленый базилик. Разлейте горячим по стерилизованным банкам, закатайте и укутайте до остывания.

Личный опыт

Автор News.ru Мария Левицкая уже сварила этот соус — зимой банка улетела за пастой за вечер, все просили добавки. Я увеличила чеснок и добавила орегано, а уксус заменила на винный. Кстати, вместо тростникового сахара можно взять обычный. Находка, а не рецепт!