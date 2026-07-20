Закрываю сезон зелени пиде с картошкой — мягкое, с хрустящей корочкой и без дрожжей, идет на ура и с супом, и с чаем

Закрываю сезон зелени пиде с картошкой — мягкое, с хрустящей корочкой и без дрожжей, идет на ура и с супом, и с чаем

Замешиваю тесто на кефире, заворачиваю картошку с зеленью — пеку турецкое пиде на ужин: мягкое, как лепешка, с хрустящей корочкой. Беру муку, кефир и масло — тесто выходит эластичным, нежным, с легкой кислинкой. Картошку варю, толку в пюре, смешиваю с зеленым луком, кинзой и рассольным сыром. Раскатываю лепешки, выкладываю начинку, защипываю края лодочкой и выпекаю до золотистого цвета. Пиде получается снаружи румяным и хрустящим, а внутри — сочным, с маслянистой картофельной начинкой и пряным ароматом трав.

Для приготовления. Для теста: 400 г муки, 250 мл кефира, 3 ст. ложки масла, 1/2 ч. ложки соды, 1,5 ч. ложки сахара, 1/2 ч. ложки соли. Для начинки: 5 картофелин, 200 г зеленого лука, 30 г кинзы, 20 г сливочного масла, 60 г рассольного сыра, соль, специи. Замесите тесто, дайте отдохнуть 30 минут. Картофель отварите, разомните с маслом, добавьте нарезанную зелень и сыр. Раскатайте тесто, распределите начинку, защипните края. Выпекайте при 200 °C 20–25 минут до румяности.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже испекла это пиде — домашние съели за ужином, даже дети, которые не любят зелень, просили добавки. Я добавила в начинку немного чеснока и паприки. Кстати, вместо кефира можно взять йогурт — тесто будет еще нежнее. Находка, а не рецепт!