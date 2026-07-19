Беру крахмал и готовлю баклажаны «Китайчики» — вкусные, в классном соусе: стоит 1 раз приготовить и не остановиться

Беру крахмал и готовлю баклажаны «Китайчики» — вкусные, в классном соусе: стоит 1 раз приготовить и не остановиться

С обычными баклажанами можно приготовить десятки блюд, но именно этот рецепт удивляет с первой вилки. Благодаря тонкому слою крахмала кусочки получаются румяными снаружи, остаются нежными внутри и практически не впитывают масло, а насыщенный соус делает их по-настоящему аппетитными.

Особенность этого блюда в том, что после остывания оно становится даже вкуснее.

Для приготовления вам понадобится: баклажаны — 500 г (3 шт.), соль — 1 ст. л., кукурузный крахмал — 1,5 ст. л., чеснок — 4 зубчика, перец чили — 3 шт. (по желанию), соус унаги — 3 ст. л., зеленый лук — 1–2 пера, растительное масло — 3 ст. л.

Баклажаны нарежьте крупными брусочками, посыпьте солью и оставьте на 20–30 минут, несколько раз перемешав. Затем хорошо отожмите выделившуюся влагу, переложите в пакет или миску с кукурузным крахмалом и тщательно встряхните, чтобы каждый кусочек покрылся тонким слоем. В глубокой сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте баклажаны до золотистой корочки, после чего временно переложите их на тарелку.

В той же сковороде быстро обжарьте измельченный чеснок, чили и белую часть зеленого лука около 30 секунд. Уменьшите огонь, влейте соус унаги, прогрейте его примерно минуту, затем верните баклажаны обратно в сковороду и аккуратно перемешайте, чтобы каждый кусочек покрылся ароматной глазурью. В самом конце добавьте зеленую часть лука и сразу подавайте к столу.

Личный опыт: если хочется сделать блюдо еще более похожим на ресторанное, в готовые баклажаны можно добавить немного обжаренного кунжута. Он придает легкий ореховый аромат, а сами баклажаны остаются вкусными даже на следующий день — проверено не один раз.