Кабачки в муке не валяю — окунаю в кефир с паприкой: яркие, хрустящие, сок внутри — просто объедение

Кабачки в муке не валяю — окунаю в кефир с паприкой: яркие, хрустящие, сок внутри — просто объедение

Беру кабачки, нарезаю кружочками, окунаю в кефир с паприкой и чесноком и жарю до румяной корочки. Получаются хрустящие кружочки снаружи, сочные и нежные внутри, с ярким ароматом паприки и чесночной ноткой. Никакой муки — только кефир, яйцо и специи не дают кабачкам впитать много масла, остаются легкими и сочными. Это идеальная закуска, гарнир или даже самостоятельное блюдо.

Для приготовления вам понадобится: 3 средних кабачка (около 600 г), яйцо, 100 мл кефира, 2 ст. ложки муки (для густоты), 1 ч. ложка паприки, зубчик чеснока, соль, перец, растительное масло для жарки. В миске смешайте кефир, яйцо, муку, паприку, пропущенный через пресс чеснок, соль и перец. Кабачки нарежьте кружочками толщиной 1 см, обмакните в кляр и обжаривайте на разогретой сковороде с маслом по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Подавайте горячими.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже пожарила эти кабачки — домашние съели их за 5 минут, даже муж, который не любит кабачки, просил добавки. В кляр можно добавить немного куркумы для цвета и сушеный базилик, а вместо кефира взять йогурт — будет нежнее. Находка, а не рецепт!