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18 июля 2026 в 12:30

Закрываю чемберленский соус на зиму — зимой банка улетает за ужином, к нему и картошка, и стейк, и просто хлеб

Фото: D-NEWS.ru
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Беру помидоры, лук, гвоздику и душистый перец — варю густой ароматный соус, который называют чемберленским за его благородный вкус и пряное послевкусие. Он получается насыщенным, с идеальным балансом сладости, кислоты и пряностей, напоминает одновременно и кетчуп, и соус для мяса. Гвоздика и перец добавляют теплую глубину, а лук делает текстуру бархатистой. Одна ложка соуса превращает обычный ужин в праздничный, а зимой открываешь банку и чувствуешь летнее тепло.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг помидоров, 300 г лука, 6 шт. гвоздики, 10 горошин душистого перца, 2 лавровых листа, 100 г сахара, 2 ст. ложки соли, 5 ст. ложек рафинированного подсолнечного масла, 50 мл 9% уксуса. Помидоры и лук пропустите через мясорубку или блендер в однородное пюре. Перелейте в кастрюлю, добавьте масло, сахар, соль, гвоздику, перец и лавровый лист. Варите на медленном огне 40 минут, помешивая, пока соус не загустеет. За 5 минут до готовности влейте уксус, перемешайте и снимите с огня. Лаврушку и гвоздику по желанию можно выловить. Горячий соус разлейте по стерилизованным банкам, закатайте и укутайте до остывания. Храните в прохладном темном месте.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже закрыла этот соус — зимой банка улетела за ужином, все макали мясо и хлеб. Я добавила больше гвоздики и немного черного перца. Кстати, вместо уксуса можно взять лимонный сок — станет мягче. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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