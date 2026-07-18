«Это было рубилово»: Захарова раскрыла, что стало для нее школой дебатов Захарова: споры с отцом стали настоящей школой публичных дебатов

Представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала в эфире Первого канала, что споры с отцом по сочинениям стали для нее «школой железобетонных аргументов». Она отметила, что это помогает ей в публичных дебатах.

Это было рубилово, это были крики, слезы. Когда он говорит: «Так нельзя писать». А я говорю: «Не то, что ты не прав. Папа, ты ничего не понимаешь». И мы спорили, обсуждали. Вот эти все дебаты, так сказать, в ходе ток-шоу. Вот там была жизнь. Поэтому, конечно, это была школа, школа логики, школа железобетонных аргументов, которые нужно было либо чем-то перекрыть, либо надо было согласиться, — отметила Захарова.

Ранее Захарова заявила, что не пожала руку послу Германии Александеру Ламбсдорфу из-за проявления русофобии. По словам дипломата, в протоколе отсутствует пункт об обязательном рукопожатии.

Также Захарова подчеркнула, что агрессивная риторика и действия президента Украины Владимира Зеленского связаны с его попытками спасти самого себя. По словам дипломата, его пребывание у власти находится под вопросом из-за отсутствия легитимности.