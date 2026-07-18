Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
18 июля 2026 в 12:00

Зелень не сушу и не замораживаю: бульонные кубики из овощей, укропа и петрушки — для супов и соусов на всю зиму

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Домашний бульонный кубик — это вкусная и очень удобная заготовка, которая сэкономит вам время при приготовлении супов, соусов и вторых блюд. Хранится он круглый год.

Возьмите 1 кг лука, 1 кг моркови, 1 кг болгарского перца, 2 головки чеснока, пучок петрушки и укропа, соль, черный перец и 2 ст. л. куркумы для цвета. Лук мелко нарежьте, морковь натрите, перец нашинкуйте, обжарьте все на масле до мягкости. Затем добавьте измельченный чеснок и специи, перемешайте. Пробейте овощи блендером до пасты, вмешайте рубленую зелень. Выложите массу в прямоугольную форму, застеленную пленкой, разровняйте, заморозьте, а затем нарежьте на кубики и переложите в контейнер для хранения.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова попробовала приготовить бульонный кубик самостоятельно. Оказалось, это простая заготовка, которая способна не только придать вкус и аромат бульону, но и заменить зажарку в супах. Совет: если кто-то не любит куркуму, добавьте в зажарку томатную пасту для цвета.

Ранее стало известно, как приготовить соус релиш из огурцов на зиму.

Проверено редакцией
Читайте также
Почему не работает Telegram сегодня, 18 июля: замедление, заблокируют ли
Общество
Почему не работает Telegram сегодня, 18 июля: замедление, заблокируют ли
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 18 июля: где сбои в РФ
Общество
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 18 июля: где сбои в РФ
Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки
Общество
Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки
Смешиваю яблоки с бананами и корицей — пеку полумесяцы к чаю: получаются воздушными, с хрустящей корочкой и тающей серединой
Общество
Смешиваю яблоки с бананами и корицей — пеку полумесяцы к чаю: получаются воздушными, с хрустящей корочкой и тающей серединой
Моя закатка № 1: «Тройка» с баклажанами — густая, сладковато-кислая, идеальна к мясу и курице
Общество
Моя закатка № 1: «Тройка» с баклажанами — густая, сладковато-кислая, идеальна к мясу и курице
Общество
рецепты
домашние заготовки
зелень
Дарья Иванова
Д. Иванова
Зелень не сушу и не замораживаю: бульонные кубики из овощей, укропа и петрушки — для супов и соусов на всю зиму Домашний бульонный кубик — это вкусная и очень удобная заготовка, которая сэкономит вам время на приготовлении супов, соусов и вторых блюд. Хранится он круглый год.
1 кг лука
1 кг моркови
1 кг болгарского перца
2 головки чеснока
пучок петрушки и укропа
соль, черный перец
2 ст. л. куркумы
>
Лук мелко нарежьте, морковь натрите, перец нашинкуйте, обжарьте все на масле до мягкости. Затем добавьте измельченный чеснок и специи, перемешайте.
Пробейте овощи блендером до пасты, вмешайте рубленую зелень.
Выложите массу в прямоугольную форму, застеленную пленкой, разровняйте, заморозьте, а затем нарежьте на кубики и переложите в контейнер для хранения.
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Западе узнали о планах Зеленского по отношению к Сырскому
Собянин раскрыл число сбитых БПЛА на подлете к Москве за неделю
Британия нашла неожиданную замену танкам Challenger 2 в Эстонии
Пассажиров московского аэропорта искусали клопы в массажных креслах
Варум тайно оформила дом в США через компанию во Флориде
Названа причина массового отравления на базе отдыха в Ставрополье
Назван необычный гламурный актив миллиардеров
Число получающих лечение после атаки БПЛА в Подмосковье выросло
На Ставрополье значительно выросло число отравившихся на базе отдыха
Обстановка в Крыму 18 июля: что с поездами, какие отменены, как доехать
Королевская семья Британии: новости, требование Карла III сменить имя Кейт
«Это было рубилово»: Захарова раскрыла, что стало для нее школой дебатов
Стало известно, сколько гектаров лесов уничтожил Израиль на юге Ливана
Власти раскрыли печальные последствия атаки ВСУ на российский регион
Появились кадры с подозреваемым в убийстве отца в Москве
Раскрыто, где прятались сотрудники атакованного WB под Тамбовом
Ситуация в аэропортах России сегодня, 18 июля: отмены, задержки на вылет
«Масштабная и бесчеловечная»: Первышов высказался об атаке на Котовск
Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 18 июля: где можно заправиться
Белицкое, Васютинское, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 18 июля
Дальше
Самое популярное
Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога
Семья и жизнь

Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога

Вместо ипотеки: в России появится выгодная альтернатива покупке жилья?
Общество

Вместо ипотеки: в России появится выгодная альтернатива покупке жилья?

Картошка не надоест: 7 простых и вкусных ужинов на каждый день
Семья и жизнь

Картошка не надоест: 7 простых и вкусных ужинов на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.