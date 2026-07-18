Зелень не сушу и не замораживаю: бульонные кубики из овощей, укропа и петрушки — для супов и соусов на всю зиму

Зелень не сушу и не замораживаю: бульонные кубики из овощей, укропа и петрушки — для супов и соусов на всю зиму

Домашний бульонный кубик — это вкусная и очень удобная заготовка, которая сэкономит вам время при приготовлении супов, соусов и вторых блюд. Хранится он круглый год.

Возьмите 1 кг лука, 1 кг моркови, 1 кг болгарского перца, 2 головки чеснока, пучок петрушки и укропа, соль, черный перец и 2 ст. л. куркумы для цвета. Лук мелко нарежьте, морковь натрите, перец нашинкуйте, обжарьте все на масле до мягкости. Затем добавьте измельченный чеснок и специи, перемешайте. Пробейте овощи блендером до пасты, вмешайте рубленую зелень. Выложите массу в прямоугольную форму, застеленную пленкой, разровняйте, заморозьте, а затем нарежьте на кубики и переложите в контейнер для хранения.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова попробовала приготовить бульонный кубик самостоятельно. Оказалось, это простая заготовка, которая способна не только придать вкус и аромат бульону, но и заменить зажарку в супах. Совет: если кто-то не любит куркуму, добавьте в зажарку томатную пасту для цвета.

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